- Coupe d'Or Ogunleye - L'équipe de sprint accueille le bronze

Champion olympique surprise Yemisi Ogunleye a couru avec le drapeau allemand dans la courbe et a pleuré émotionnellement devant ses proches. Après le bronze du relais sprint, la lanceuse de poids a encore surpassé cela. Or pour l'Allemagne au lancer du poids - cela n'était pas arrivé depuis Astrid Kumbernuss en 1996.

Dans le dernier tour, la jeune Ogunleye de 25 ans a lancé sa balle à 20,00 mètres. La native de Mannheim s'est couvert le visage avec ses mains et a rapidement su qu'elle était championne olympique. Dans le Stade de France, on a brièvement entendu "totalement détendue" pour la gagnante qui avait dû se qualifier en ronde préliminaire. Ce n'est qu'avec le troisième et dernier lancer qu'elle s'est qualifiée pour la finale.

Avant cela, le quatuor de Munich 2022 avait terminé sa boucle de victoire après la médaille du 4x100 mètres. La Fédération allemande d'athlétisme a célébré une soirée surprise au Stade de France.

La très croyante Ogunleye, qui avait terminé deuxième aux championnats du monde en salle et troisième aux championnats d'Europe, a ainsi réalisé son plus grand succès international jusqu'à présent. L'argent est allé à Maddison-Lee Wesche de Nouvelle-Zélande avec 19,86 mètres, tandis que Song Jiayun de Chine a remporté le bronze avec 19,32 mètres.

Lückenkemper : "On a laissé notre cœur sur la piste"

Enveloppées dans des drapeaux noirs, rouges et or, Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper et Rebekka Haase ont célébré leur médaille du 4x100 mètres avec les fans allemands. "On a tenu bon et on a laissé notre cœur sur la piste", a déclaré Lückenkemper.

Haase a ajouté : "Ce n'est en rien évident que nous soyons ici. Nous nous sommes récompensés pour des années de travail, de sueur et de douleur. Chacune a montré un cœur de combattante." Le chancelier fédéral Olaf Scholz a également pu se réjouir sur les tribunes.

En finale, Burghardt, Mayer, Lückenkemper et l'ancre Haase ont foncé sur le podium en 41,97 secondes derrière les États-Unis (41,78) et la Grande-Bretagne (41,85). Pour Burghardt, c'est déjà sa deuxième médaille olympique. En 2022, elle a remporté l'argent en bob à deux aux Jeux olympiques d'hiver de Beijing.

Le quatuor a remporté la première médaille olympique pour une équipe de relais allemande depuis 1988. Après l'argent grâce au décathlonien Leo Neugebauer et à la sauteuse en longueur Malaika Mihambo, les sprinters et Ogunleye ont apporté la troisième et quatrième médaille pour l'équipe allemande d'athlétisme. L'objectif de la fédération de trois médailles a déjà été dépassé avant les dernières compétitions.

Le quatuor, qui comprend Lückenkemper, avait déjà convaincu en ronde préliminaire jeudi et avait laissé entendre qu'il pourrait concourir pour les médailles. Sophia Junk avait commencé à l'époque, mais Burghardt a pris sa place maintenant en raison de problèmes musculaires. Ainsi, le quatuor de la victoire de Munich EM il y a deux ans a été réunifié, ayant remporté la bronze aux championnats du monde d'Eugene peu de temps avant avec une formation légèrement différente.

Après leur victoire au 4x100 mètres, l'équipe de relais allemande, y compris Alexandra Burghardt, a célébré avec les fans au Stade de France, reconnaissante pour leurs années de dur labeur. Dans un autre triomphe pour l'athlétisme allemand, Yemisi Ogunleye de France a mis fin à une drought de 26 ans au lancer du poids, remportant l'or pour l'Allemagne.

