Coupe d'or du lanceur de balles Yemisi Ogunleye

À 20.00 mètres de l'or : Yemisi Ogunleye, lanceuse de disque, est championne olympique. L'Allemande a amélioré son record personnel en finale et surclassé tous ses concurrents.

Yemisi Ogunleye, lanceuse de disque, a remporté l'or de manière sensationnelle aux Jeux olympiques de Paris. La jeune femme de 25 ans a atteint 20.00 mètres au Stade de France lors de sa dernière tentative, décrochant ainsi la première médaille d'or pour l'équipe allemande d'athlétisme lors de ces Jeux.

L'argent est revenu à Maddison-Lee Wesche de Nouvelle-Zélande avec 19.86 mètres, tandis que Song Jiayun de Chine a remporté le bronze avec 19.32 mètres.

Alina Kenzel de Stuttgart a terminé neuvième avec 18.29 mètres, tandis que Katharina Maisch n'a pas réussi à se qualifier pour la finale. Ogunleye n'a obtenu sa place en finale qu'avec sa troisième et dernière tentative de qualification. Le champion en titre Chase Jackson des États-Unis n'a pas réussi à se qualifier.

C'est la quatrième médaille pour l'équipe allemande d'athlétisme aux Jeux de Paris, dépassant ainsi l'objectif de la fédération. Auparavant, le décathlonien Leo Neugebauer et la sauteuse en longueur Malaika Mihambo ont chacun remporté l'argent, et l'équipe féminine de relais 4x100 mètres a remporté le bronze juste avant la victoire en or d'Ogunleye.

La pluie pendant la course de relais a rendu l'anneau de lancer glissant. Ogunleye a glissé lors de sa première tentative et est tombée sur son genou, mais elle s'est adaptée aux conditions sous le soleil du soir.

Avec sa deuxième tentative de 19.55 mètres, elle s'est propulsée en deuxième place. Avec sa cinquième tentative, Ogunleye a brièvement pris la tête, mais Wesche a réagi immédiatement. Cependant, Ogunleye a réalisé l'exploit avec sa dernière tentative.

