- Coupe de la Bundesliga: Dortmund triomphe, Stuttgart est battue

Stuttgart Subit une Défaite pour Lancer la Nouvelle Saison de Bundesliga

Stuttgart, les vice-champions, ont commencé la nouvelle saison de football de Bundesliga avec une défaite. Samedi, ils ont perdu 1:3 (1:1) contre SC Freiburg. Pendant ce temps, Borussia Dortmund a présenté une performance supérieure lors du match du soir, battant Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0) à domicile, grâce à deux buts de Jamie Gittens à la 72e minute et en temps additionnel.

Le RB Leipzig, prétendant à la Ligue des champions, a également remporté 1:0 (0:0) contre VfL Bochum. Le promu Holstein Kiel a subi sa première défaite 2:3 (0:2) contre TSG Hoffenheim. Les supporters à domicile, qui avaient des préjugés contre la politique de personnel de TSG, ont généralement maintenu le calme.

FC Augsburg et Werder Bremen se sont séparés sur un match nul 2:2 (2:1), tandis que FSV Mainz 05 et 1. FC Union Berlin ont terminé sur un match nul 1:1 (0:0). Plus tard dans la soirée (18h30/Sky), Borussia Dortmund affronterait Eintracht Frankfurt. Auparavant, les champions en titre Bayer Leverkusen ont inauguré la saison avec une victoire 3:2 (2:0) à Borussia Mönchengladbach.

Fribourg Renverse le Scénario contre Stuttgart

Ermedin Demirovic, le nouveau joueur de Stuttgart, a pris l'avantage tôt à Fribourg (2'). Cependant, Lukas Kübler de Fribourg (27') a égalisé avec un tir exceptionnel de 25 mètres. Ritsu Doan (54') a consolidé la victoire pour l'équipe du nouvel entraîneur de Fribourg, Julian Schuster, et Kübler (61') a augmenté le score.

Le nouveau joueur d'Leipzig, Antonio Nusa (59'), a mis son équipe en tête en deuxième mi-temps. Cependant, Willi Orban de Leipzig a été expulsé pour une faute professionnelle (85').

À Hoffenheim, Andrej Kramaric (6') a ouvert le score pour les hôtes depuis le point de penalty. Kramaric (37') a amplifié leur avantage avant la mi-temps. Alexander Bernhardsson (63') a marqué le premier but de Bundesliga de l'histoire de Holstein Kiel. Cependant, Andu Kelati a été expulsé pour des fautes répétées (82'). Kramaric (87') semblait avoir scellé la victoire, mais Shuto Machino (89') a marqué un but de consolation tardif.

Match à Buts Multiples pour Augsburg

Bremen a pris l'avantage grâce à Felix Agu (12'), mais Elvis Rexhbecaj d'Augsburg (16') a rapidement égalisé. Le nouveau joueur de Leipzig, Samuel Essende (35'), a mis les hôtes en tête, mais Justin Njinmah (58') a égalisé pour Bremen.

Au retour de Union à Mainz, Nadiem Amiri (53') a marqué un coup franc direct de 30 mètres pour les hôtes. Laszlo Benes (75') a égalisé pour Union.

La défaite de Stuttgart contre SC Freiburg a été un début décevant pour la nouvelle campagne de Bundesliga. L'entraîneur de Fribourg, Julian Schuster, a célébré la victoire de son équipe contre leur plus grand rival.

