Alfred Gislason n'avait pas envie d'une fête d'argent extravagante. L'entraîneur national de handball a passé la dernière soirée olympique seul dans la vieille ville de Lille. "Les cérémonies de clôture et tout ça, ce n'est pas pour moi. Rentrer chez soi, c'est tout," a dit l'Islandais avant de prendre l'avion pour rentrer chez lui.

Alors que le sexagénaire montait dans l'avion, ses joueurs devaient avoir la tête qui tourne. Contrairement à leur entraîneur, les joueurs de handball allemands ont fait la fête après leur deuxième place surprise aux Jeux olympiques. Ce n'est qu'à la cérémonie de clôture, puis avec quelques boissons fraîches à la maison allemande.

Au moment de la marche des médailles après minuit, la frustration face à la défaite contre le Danemark était depuis longtemps oubliée. "Merde," a crié le vétéran Kai Häfner dans le micro sur scène et a lancé une fête sauvage. Le coéquipier Rune Dahmke a commandé les premières bières en fond. Le saxophoniste Andre Schnura a mis les joueurs en mouvement, puis c'était parti pour le bar.

Plus proche du sommet du monde

Après des jours olympiques étonnamment réussis, la Fédération allemande de handball regarde avec optimisme les années à venir. Le fait que l'équipe la plus jeune et la moins expérimentée de tous les Jeux olympiques rentre chez elle avec une médaille d'argent laisse la fédération rêver d'un avenir riche en titres. Le championnat du monde à domicile en 2027 pourrait être un conte de fées.

Les joueurs le savent aussi. "Il y a encore tant de choses en jeu," a assuré l'ailier gauche Dahmke, qui était l'un des plus âgés de l'équipe olympique allemande à 31 ans. "Si nous continuons tous à nous développer ensemble comme nous l'avons fait ces six derniers mois, alors il y a encore beaucoup de potentiel et peut-être que quelques médailles de plus viendront aussi."

Même si la désastreuse performance finale contre le Danemark, champion olympique, a donné une impression différente : les joueurs de handball allemands ont fait un pas en avant et ont encore réduit l'écart avec le sommet du monde avec des victoires contre la Suède, la France, championne d'Europe, et l'équipe bogey l'Espagne. "L'équipe est maintenant clairement plus avancée. Elle est beaucoup plus stable," a loué Gislason et a parlé d'une "très bonne évolution" depuis le championnat d'Europe à domicile en janvier.

Gislason en tant qu'architecte et aide au développement

Lorsque les équipes de handball commenceront à jouer pour le titre du championnat du monde en Croatie, au Danemark et en Norvège à partir du 14 janvier, la concurrence regardera l'équipe allemande insouciante avec des yeux différents. "Si vous regardez l'équipe, il ne peut que s'améliorer. Nous sommes inexpérimentés, frais. Pour la plupart d'entre nous, c'était la première participation olympique. Je nous vois dans une position très belle où nous pouvons décider nous-mêmes de ce que nous voulons faire à l'avenir," a dit la jeune star Renars Uscins.

Rarement aucun autre joueur incarne la philosophie de Gislason autant qu'Uscins. Alors que de nombreux réguliers de l'équipe nationale ont pris leur retraite ces dernières années, l'entraîneur a été appelé en tant qu'architecte et aide au développement et a mis toute sa confiance dans les jeunes talents. Les nouveaux venus comme les champions du monde U21 Uscins (22) et le gardien de but David Späth (22) n'avaient soudainement plus de protection et devaient prendre la responsabilité à leur place.

Avec succès. Surtout, Uscins est devenu un joueur clé aux Jeux olympiques. Le sixième seconde de Lille, où l'as de l'arrière a sauvé l'équipe allemande de l'élimination avec le coup de sifflet final, sera à jamais associé à son nom. "Nous avons une équipe qui a un avenir. Elle est prometteuse et ne sera pas la dernière fois en finale," a annoncé le gardien de but Andreas Wolff.

