- Cottbus réagit à une série d'incidents d'incendie criminel

Pour faire face à la série récurrente d'incidents impliquant des incendies à Cottbus, la deuxième plus grande localité de la ville, des mesures spécifiques sont mises en place. Le maire Tobias Schick a détaillé ces stratégies. "Nous prévoyons d'augmenter les effectifs dans la division de l'application de la loi du bureau de la sécurité publique et dans la défense civile à court terme", a-t-il déclaré. Récemment, les caméras de surveillance du centre-ville ont été renforcées, et les problèmes tels que la végétation luxuriante obstruant les lignes de vue, tels que dans le parc sur Puschkinpromenade, ont été réduits.

La ville de Brandebourg a récemment été le théâtre d'une série d'incendies suspects. Environ 31 cas impliquant des conteneurs et 15 cas impliquant des véhicules ont été identifiés et signalés aux autorités. Le sentiment d'insécurité accru a poussé la ville à mettre en place des mesures préventives supplémentaires en réponse à de tels événements, comme l'a expliqué le maire.

La ville de Cottbus, qui a connu une série d'incidents impliquant des incendies, se trouve dans l'État fédéral de Brandebourg. Les autorités de Brandebourg ont également été confrontées à une série de cas d'incendies suspects dans leur ville, notamment des conteneurs et des véhicules à Cottbus.

