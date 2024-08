- Cottbus Energy a besoin de plus d'audace pour affronter Werder

Energie Cottbus, équipe de troisième division, est certainement déterminée à causer une surprise dans le DFB-Pokal contre Werder Bremen. Cependant, leur moral a été affecté après avoir perdu leurs deux premiers matchs de la nouvelle saison. "Nous avons besoin de 110% juste pour avoir une chance de gagner un match de football. Nous n'y sommes pas arrivés récemment", a déclaré le patron d'Energie Claus-Dieter Wollitz avant leur rencontre avec Werder lundi (18h00/Sky) au stade Leag Energie Stadion bondé.

Il y a deux ans, l'ensemble de Lausitz a affronté l'équipe du nord et a perdu 1:2. La dernière fois qu'ils ont gagné au premier tour, c'était il y a une décennie. During the 2013/14 season, FC Energie triumphed as a second-division side against 1. FC Magdeburg.

Wollitz est également préoccupé par la santé physique de l'équipe avant la revanche de Werder. L'avant Timmy Thiele et Romarjo Hajrulla sont blessés, la participation de Thiele étant incertaine.

Même s'ils menaient, Energie Cottbus a perdu ses deux premiers matchs de la saison contre Arminia Bielefeld (1:2) et Dynamo Dresden (2:4). "Si nous jouons avec courage et restons fidèles à notre jeu, chaque adversaire aura du mal. Nous devons maintenir cela pendant 90 minutes", a déclaré le milieu de terrain Tolcay Cigerci.

