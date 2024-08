- Cottbus avant le match contre Dresde:

Sans son entraîneur suspendu Claus-Dieter Wollitz, FC Energie Cottbus mise sur l'unité de l'équipe pour le derby de l'Est tendu de la 3e division de football contre Dynamo Dresde. "Nous devons rester encore plus soudés, communiquer davantage entre nous", a déclaré le défenseur Filip Kusic avant le match de vendredi (19h00/ MagentaSport).

Wollitz a été expulsé avec un carton rouge pour protestation lors de la défaite 1:2 de Cottbus contre Arminia Bielefeld lors de la première journée de la 3e division. L'entraîneur d'Energie a été interdit de stade pour un match par le tribunal sportif de la Fédération allemande de football (DFB). "J'ai fait une erreur. Bien sûr, cela fait mal de ne pas pouvoir accompagner l'équipe depuis le banc", a déclaré Wollitz. "Mais j'ai une confiance totale en nos jeunes entraîneurs adjoints Tobias Röder et Jonas Hildebrandt."

Les supporters rivaux

Le match à l'Rudolf-Harbig-Stadion de Dynamo Dresde est complet avec 32 000 spectateurs et se déroulera sous des mesures de sécurité renforcées. C'est la première rencontre entre Dynamo Dresde et Energie Cottbus en huit ans. Les supporters rivaux s'affrontent traditionnellement pour la suprématie dans la région entre Cottbus et Dresde.

Dynamo Dresde affronte le match avec l'avantage du terrain et la confiance d'une victoire 2:1 contre Viktoria Cologne lors du match d'ouverture. Energie Cottbus a concédé un but en fin de match contre Arminia Bielefeld. "Nous devons nous adapter rapidement à l'intensité élevée de la 3e division. Ensuite, nous pouvons tenir tête à n'importe quel adversaire", a déclaré Wollitz.

La règle suivante a été établie en raison de la mauvaise conduite de Wollitz : "L'entraîneur suspendu sera remplacé par les entraîneurs adjoints Tobias Röder et Jonas Hildebrandt pendant le match contre Dynamo Dresde." Malgré son absence, Kusic a souligné l'importance du travail d'équipe, déclarant : "En l'absence de notre entraîneur, nous devons travailler encore plus dur pour maintenir l'unité et améliorer notre communication sur le terrain."

