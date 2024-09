Costume City a misé sur la fête d'anniversaire de Caspar David Friedrich.

A l'occasion du 250ème anniversaire de Caspar David Friedrich, un défi est lancé à Greifswald et à Dresde. Vêtus de costumes historiques, munis de hauts-de-forme et de barbes, les participants s'affrontent pour popolare ces lieux. La question est de savoir qui pourra en attirer le plus grand...