Costco réprime les vendeurs de membres

Le détaillant met en place des politiques plus strictes et lutte contre l'utilisation de cartes d'autres personnes par les non-membres en exigeant que les clients scannent leur carte de membre pour entrer dans les magasins.

"Au cours des prochains mois, des dispositifs de scan de carte de membre seront installés à l'entrée de votre entrepôt local", a déclaré Costco dans un communiqué en ligne. "Une fois déployés, tous les membres devront scanner leur carte de membre physique ou numérique en plaçant le code-barres ou le code QR contre le scanner avant d'entrer."

Pour les membres dont la carte n'a pas de photo, Costco recommande de se présenter avec une pièce d'identité valide, mais encourage les clients à se rendre au comptoir des membres pour se faire prendre en photo.

La nouvelle règle de Costco exige également que les invités soient accompagnés d'un titulaire de carte valide pour entrer dans ses magasins, ce qui rend plus difficile pour les non-membres de pénétrer en utilisant des cartes qui ne leur appartiennent pas.

Costco n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette mesure s'inscrit dans la continuité du système que Costco a testé dans certains magasins plus tôt cette année, qui nécessitait que les membres scannent leur carte à des machines placées près de l'entrée du magasin - au lieu de simplement montrer leur carte aux employés.

Les machines d'auto-service ont également été touchées par le renforcement de la sécurité de Costco. L'an dernier, la société a commencé à exiger que les clients présentent leur carte de membre et une pièce d'identité pour utiliser les caisses.

"We don't feel it's right that non-members receive the same benefits and pricing as our members", a déclaré Costco dans un communiqué l'an dernier.

Le renforcement de la sécurité de Costco contre les non-membres suit l'annonce du mois dernier de la société augmentant ses frais d'adhésion de 5 dollars à 65 dollars aux États-Unis et au Canada - une première depuis 2017. Cette modification entrera en vigueur le 1er septembre.

La majeure partie des bénéfices de Costco provient des frais d'adhésion. L'an dernier, elle a rapporté 4,6 milliards de dollars de revenus grâce aux frais d'adhésion, en hausse de 8 % par rapport à 2022.

Elisabeth Buchwald, Samantha Delouya et Nathaniel Meyersohn de CNN ont contribué à cet article.

