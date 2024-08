- Corruption à l'hôpital de Stuttgart: l'ancien directeur emprisonné

Dans le scandale de corruption de la clinique de Stuttgart, l'ancien directeur de l'Unité internationale, Andreas Braun, a été condamné à quatre ans et neuf mois de prison par le tribunal régional. La chambre économique a jugé avéré que le défendeur, entre autres, avait trompé les payeurs de soins et de traitements pour 371 victimes libyennes de la guerre entre 2013 et 2015 afin de générer des revenus plus élevés pour la clinique et des sommes à six chiffres pour divers prestataires de services. De plus, Braun avait accepté 65 000 euros de pots-de-vin. L'ancien directeur a été reconnu coupable de détournement de fonds, de pots-de-vin et de tentative d'escroquerie.

Le tribunal dépasse la demande de l'accusation

Braun était censé aider à attirer des patients privés étrangers pour réduire le déficit de la clinique de Stuttgart à l'époque. De nombreuses cliniques s'étaient Previously relied on additional income from medical tourism. "L'Unité internationale était très désorganisée", a déclaré le juge. Le travail était fait de manière maladroite et chaotique. "Elle menait une existence indépendante au sein de la clinique sans surveillance et contrôle." L'ancien directeur pouvait dissimuler ses actions et manipuler les gens intentionnellement. De plus, certains employés du département manquaient de la compétence et de l'expérience nécessaires.

Braun avait été en détention pendant plusieurs mois et avait contribué à l'élucidation des charges grâce à ses déclarations dans la procédure d'enquête. Son avocat, Frank Theumer, a annoncé un appel après le prononcé du verdict. Il a critiqué la sévérité de la peine. Il est tout à fait clair que le travail de clarification n'est plus utile. La défense avait demandé une peine avec sursis. La chambre est allée au-delà de la demande de l'accusation avec le verdict. Elle avait demandé une peine totale d'emprisonnement de trois ans et dix mois.

Pot-de-vin pour un hôpital non construit au Koweït

Braun était précédemment le président d'État des Verts de Bade-Wurtemberg. Il s'était éloigné du parti par le passé. Il n'avait aucune connaissance préalable du secteur de la santé pour le poste de direction. Deux intermédiaires de patients arabes avaient déjà été condamnés à des peines de prison à plusieurs années dans le cadre du scandale de corruption.

Selon le tribunal, il y avait également des paiements de pots-de-vin dans le cadre de projets pour un hôpital au Koweït. Le juge a déclaré que aucun de ces projets n'aurait dû être réalisé à l'entreprise municipale de la ville de Stuttgart. Braun était le principal responsable.

D'autres procès sont attendus dans le sillage du scandale. Des mises en accusation ont déjà été prononcées contre l'ancien directeur de la clinique, les anciens directeurs médicaux et l'ancien maire de Stuttgart. Tous rejettent la responsabilité sur Braun, a déclaré son défenseur Theumer. Il aurait dû être particulièrement contrôlé.

