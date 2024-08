Cori Bush perdra les primaires démocratiques dans le Missouri, selon CNN.

Bush, membre de la "squad" de la Chambre composée de législateurs progressistes comme Bowman, était déjà désignée pour un primaire difficile dans le 1er district congressionnel du Missouri – qui s’est finalement avéré être le deuxième primaire le plus coûteux du cycle, derrière seulement la course de Bowman dans l’État de New York. Sa défense farouche d'un cessez-le-feu à Gaza a attisé la flamme des opposants.

Et de manière similaire à Bowman, Bush - malgré le soutien des groupes progressistes, des dirigeants locaux et des principaux démocrates du Congrès - n'a pas pu résister à Bell, qui, comme Bush, est devenu célèbre pendant les manifestations à Ferguson, Missouri, une décennie après le meurtre par balles de Michael Brown, un adolescent noir non armé par la police.

Avec sa victoire mardi, Bell sera fortement favori lors de l'élection générale pour le siège solidement bleu de la région de Saint-Louis. Sa victoire marque également la deuxième fois en trois cycles qu'un challenger a battu l'incumbant dans le primaire démocrate du 1er district - Bush a battu le représentant William Lacy Clay lors de la contestation de 2020.

Bell a fait ses premiers pas en politique électorale en 2015, lorsqu'il a remporté un siège au conseil municipal de Ferguson. Trois ans plus tard, il est devenu le premier procureur noir du comté de Saint-Louis, battant l'ancien incumbent Robert McCulloch.

"Ce que nous avions, qu'il n'avait pas, c'était le pouvoir du peuple", a déclaré Bell à ses partisans cette nuit-là en 2018.

Mais sa décision de ne pas engager de poursuites contre l'officier qui a tiré sur Brown a frustré certains dans la communauté, y compris le père de Brown, qui a coupé une publicité pour Bush dans les derniers jours de la course, dans laquelle il dit : "Je pense qu'il nous a menti".

Dans le primaire, Bush a cherché à présenter Bell comme un véhicule pour les donateurs corporatifs éloignés de la communauté qui l'a élu - et qu'il est maintenant susceptible de représenter au Congrès l'année prochaine.

"En soutenant notre campagne de base", a déclaré Bush dans un e-mail récent de levée de fonds, "vous vous tenez contre un politique qui est un escroc et l'influence de l'argent dans la politique et vous exigez une véritable représentation pour les habitants du MO-01".

Mais sa défaite sera un coup pour les progressistes de la Chambre, qui ont fait campagne pour Bowman plus tôt cette année, pour voir ensuite qu'il perdait de plus de 15 points face à un opposant plus modéré lors du primaire démocrate. Tanto Bush que Bowman ont été critiqués par leurs opposants pour avoir déposé des votes de protestation contre le projet de loi bipartisan sur les infrastructures du président Joe Biden - qui n'était pas aussi favorable au climat qu'ils l'espéraient - lors de son passage en 2021. (Seuls six Démocrates, au total, ont rejoint la plupart des Républicains dans l'opposition.)

"Elle a trahi notre président, et elle a trahi la ville de Saint-Louis", dit une personne dans une publicité du United Democracy Project, le super PAC de l'American Israel Public Affairs Committee. Le groupe a dépensé environ 9 millions de dollars en publicités pour attaquer Bush ou soutenir Bell.

Le vote de Bush sur les infrastructures et son early, strident plaidoyer pour un arrêt des combats à Gaza étaient ses principales vulnérabilités, bien que ses rivaux aient également argumenté qu'elle se concentrait trop sur la politique nationale et pas assez sur son district.

Une publicité du Mainstream Democrats PAC a également attaqué pour avoir été le sujet d'une enquête fédérale sur une supposée utilisation abusive de fonds de campagne pour des services de sécurité. Bush a nié toute mauvaise conduite et maintient qu'elle a respecté les règles de la Chambre.

Bell n'a pas manqué d'endosseurs locaux, mais en plus du gros investissement du United Democracy Project, les gros donneurs en sa faveur comprenaient le Democratic Majority for Israel, le pro-crypto Fairshake PAC et le milliardaire Reid Hoffman's Mainstream Democrats.

Bush est le quatrième membre de la Chambre à perdre un primaire cette année. En mars, le représentant Jerry Carl a perdu un primaire républicain interne en Alabama face au représentant Barry Moore après que les deux se soient présentés pour le même siège suite au redécoupage. Bowman a perdu son primaire en juin, et la semaine dernière, le représentant de Virginie Bob Good, le président du dur à cuire du House Freedom Caucus, a reconnu sa défaite au primaire républicain après un recomptage a confirmé sa défaite en juin.

Cet article a été mis à jour avec des informations supplémentaires.

CNN’s David Wright a contribué à cet article.

Malgré son plaidoyer pour un cessez-le-feu à Gaza et son opposition au projet de loi bipartisan sur les infrastructures du président Joe Biden, Bush a été critiquée pour ses pratiques de financement de campagne et sa concentration sur la politique nationale, ce qui a conduit à sa défaite dans le primaire. En conséquence, les progressistes de la Chambre regretteront son absence à la Chambre, car elle était alignée avec eux sur plusieurs questions.

Bell, quant à lui, a été fortement soutenu par les corporates et les PAC, mais sa décision de ne pas engager de poursuites contre l'officier qui a tué Michael Brown à Ferguson a été un point de contention majeur. Sa victoire dans le primaire marque la deuxième fois en trois cycles qu'un challenger a battu l'incumbant dans le primaire démocrate du 1er district, mettant en évidence la nature dynamique de la politique dans ce district.

Lire aussi: