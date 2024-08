Corey Lewandowski retourne à la campagne Trump

Sources ont insisté sur le fait que l'équipe de campagne, co-dirigée par Chris LaCivita et Susie Wiles, ne serait pas remplacée, mais que Corey Lewandowski serait intégré pour aider à naviguer dans le paysage politique en évolution.

“Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de cette élection, nous continuons à renforcer notre équipe de campagne impressionnante”, ont déclaré Wiles et LaCivita dans un communiqué à CNN. “Corey Lewandowski, Taylor Budowich, Alex Pfeiffer, Alex Bruesewitz et Tim Murtaugh sont tous des vétérans des campagnes précédentes de Trump, et leur expérience inégalée aidera le président Trump à plaider contre Kamala Harris et Tim Walz, le billet le plus radical de l'histoire américaine.”

Cette embauche intervient après un changement en tête de la liste démocrate qui a apporté un regain d'enthousiasme et une remontée dans les sondages pour le nouveau rival de Trump, la vice-présidente Kamala Harris. Plus tôt ce mois-ci, la campagne avait embauché un autre allié de longue date de Trump, Budowich, en tant que conseiller senior de la campagne. Budowich dirige le super PAC MAGA, Inc., depuis deux ans.

La campagne de Trump a minimisé l'importance de Harris, arguant que malgré le changement de dynamique de la course, les “fondamentaux” de la campagne sont restés les mêmes.

Mais les alliés de l'ancien président se sont de plus en plus agités ces dernières semaines, alors qu'ils ont vu Trump lancer un déluge de missives mesquines, d'insultes racistes et de tirades conspirationnelles qui, même eux, reconnaissent avoir été contre-productives. Certains ont exprimé en privé de sérieuses préoccupations quant à l'incapacité récente de Trump à rester sur le message, gaspillant ainsi une occasion précoce de freiner la dynamique de son nouveau rival.

En privé, ils se sont plaints de l'état de la campagne, arguant que des changements sont nécessaires.

Finalement, Trump est le candidat, et il reste à voir s'il est suffisamment discipliné pour faire ce que de nombreux républicains croient nécessaire pour gagner en novembre, à savoir rester sur le message.

Lewandowski a été le responsable de campagne de Trump de juin 2015 jusqu'à son licenciement un an plus tard, suite à une série d'articles négatifs, et remplacé par Paul Manafort.

Son retour dans le monde de Trump intervient après que Make America Great Again Action a rompu ses liens avec Lewandowski en 2021, suite à des rapports selon lesquels un donateur l'accusait de faire des avances sexuelles non désirées. Lewandowski a par la suite conclu un accord avec les procureurs pour éviter une inculpation pour délit de harcèlement sexuel.

L'ajout de Corey Lewandowski à l'équipe de campagne indique un changement de stratégie pour aborder le paysage politique en évolution, compte tenu de son expérience dans les campagnes précédentes de Trump. Malgré l'embauche, certains alliés de l'ancien président ont exprimé des préoccupations quant au comportement récent de Trump et la nécessité de changements au sein de la campagne.

