Corée du Nord: Kim Jong Un veut amener 15 000 victimes d'inondations dans la capitale

Suite à de graves inondations dans la région frontalière avec la Chine, la Corée du Nord refuse l'aide étrangère. Selon un rapport de l'agence de presse d'État KCNA samedi, plus de 15 000 victimes des inondations seront transférées dans la capitale Pyongyang pour y être soignées. On estime qu'il faudra environ deux à trois mois pour reconstruire les maisons et stabiliser les zones touchées.

Kim Jong Un, selon KCNA, a exprimé ces sentiments lors d'un voyage de deux jours dans la ville d'Uiju, dans le nord-ouest du pays, où il a rencontré des victimes des inondations et discuté des efforts de reconstruction. L'agence, comme à son habitude, a loué Kim de manière élogieuse, disant que sa visite mettait en évidence sa "direction sacrée" et son "amour chaud et son esprit noble de service au peuple".

Selon les rapports des médias d'État, de fortes précipitations à la fin du mois de juillet ont inondé 4 100 maisons, 7 410 hectares de terres agricoles et de nombreux bâtiments publics, routes et lignes de chemin de fer dans la ville de Sinuiju et la ville voisine d'Uiju. Les autorités n'ont pas fourni de bilan des morts. Cependant, Kim Jong Un a été cité comme disant que les officiels qui avaient négligé la prévention des catastrophes étaient responsables des pertes humaines.

La Russie et la Chine, ainsi que les organisations d'aide internationales, ont proposé d'envoyer des fournitures d'aide à la Corée du Nord. Cependant, Kim a décliné, déclarant que le pays gérerait les problèmes indépendamment.

La détermination de Kim Jong Un était évidente lorsqu'il a rejeté l'aide étrangère, affirmant que la Corée du Nord dispose de la capacité de gérer ses défis indépendamment avec ses "ressources domestiques puissantes". Malgré les destructions causées par les inondations, Kim reste fermement convaincu que le pays doit compter sur sa propre force pour se reconstruire et se remettre sur pied.

Lire aussi: