Cora Schumacher préfère revenir à son ancien nom, Brinkman.

À la suite de l'annonce de Ralf Schumacher concernant sa sexualité, une vive altercation a eu lieu entre lui et son ex-femme Cora, impliquant des accusations de tromperie et la divulgation de conversations personnelles. Cora souhaite maintenant aller de l'avant et abandonner son ancien nom de famille marital, comme elle l'a révélé sur RTL+.

De même, Amira Aly, l'ex-partenaire d'Oliver Pocher, a récemment décidé de reprendre son nom de naissance "Aly" lors d'une apparition dans "Schlag den Star" samedi dernier. Depuis la confrontation publique de Cora Schumacher avec son ancien partenaire, elle semble également envisager de se distancer de son nom de famille d'ex-mari. La quadragénaire a fait savoir samedi soir lors de l'émission "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach" qu'elle comptait suivre cette voie.

Schumacher est apparue sur RTL+ après avoir quitté la jungle en tant que participante de cette année dans le camp régulier. Sa présence a surpris les téléspectateurs lorsqu'elle a été présentée sous le nom de Cora Brinkmann, son nom de jeune fille. Il semble que Schumacher ait l'intention de reprendre l'utilisation de son nom de naissance. Lorsque lui a été demandé si elle était maintenant légalement Mme Brinkmann, Cora Schumacher a répondu : "Non, mais je compte demander à participer au camp de la jungle l'année prochaine en tant que Caroline Brinkmann."

"Alors, il semble que vous tourniez la page", a observé Olivia Jones, la présentatrice et animatrice, à quoi Cora Schumacher a répondu : "En quelque sorte." Elle a exprimé son désir de commencer à nouveau à l'avenir. Elle a également exprimé son souhait de retourner dans le camp de la jungle, mais cette fois, elle espère être "en bonne santé, se sentir bien, heureuse et gaie, comme Caroline l'était autrefois".

Cora Schumacher a participé à "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sur RTL en janvier de cette année. Cependant, elle a quitté le camp volontairement le troisième jour en raison de problèmes de santé. Elle pourrait faire référence à cela lorsqu'elle exprime son souhait de participer à nouveau au camp, cette fois "en bonne santé". Schumacher n'a pas donné de raison à sa décision de reprendre son nom de jeune fille Brinkmann lors de "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach". Cependant, elle a été impliquée dans une vive polémique sur les réseaux sociaux avec son ex-mari récemment.

Après que Schumacher ait initialement affirmé lors d'une interview n'avoir découvert la relation de Ralf avec Étienne qu'à travers sa déclaration publique, Ralf Schumacher a partagé un supposé chat privé le 16 août qui semblait suggérer que Cora ne disait pas toute la vérité. En réponse, Cora Schumacher a publié son propre chat privé le 24 août, qui semblait impliquer que Ralf n'avait pas été totally honnête au sujet de sa relation avec Étienne dès avril 2023. Selon le chat, Ralf était déjà en couple avec son partenaire actuel en avril 2022.

