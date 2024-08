Cora Schumacher partage ses expériences dans sa relation de mariage avec Ralf

Après l'annonce publique de sa sexualité par Ralf Schumacher, son ancienne épouse Cora brise enfin son silence. Dans une interview émouvante accordée à "Der Spiegel", elle parle ouvertement des phases difficiles de leur mariage et dément les allégations de mariage bidon.

Plus d'un mois après le coming-out de Ralf, Cora partage ses sentiments pour la première fois. Elle exprime sa déception de n'avoir pas été informée beforehand de la décision de Ralf. "J'étais blessée", avoue-t-elle. "Parce que le coming-out n'affecte pas seulement la personne, mais aussi ses proches, y compris l'ex-épouse avec un enfant en commun. J'aurais aimé que Ralf m'inclue ou au moins m'en informe. Cela aurait été un signe de respect."

Elle évoque également les recoins sombres de leur vie commune qui la hantent encore aujourd'hui. Elle ressent le besoin de corriger son image publique, tout comme Ralf a le droit de faire son coming-out, explique la quadragénaire. Ce qui la dérange le plus, ce sont les étiquettes que lui ont collées les tabloïds - comme "Reine du paddock" ou "Cora sexy".

Depuis le début, elle a été forcée de jouer un rôle prédéterminé en tant que contrepartie de Corinna Schumacher, l'épouse de Michael Schumacher. Tandis qu'elle était poussée vers cette image "érotique" en raison de son attrait marketing, sa belle-sœur était présentée comme "Mère Teresa", l'épouse dévouée.

"Peut-être que tu es trop grosse..."

À mesure que la réussite de Ralf grandissait et qu'il passait plus de temps loin de chez lui pour le travail, Cora s'est sentie piégée dans une "cage dorée". Surtout après la naissance de leur fils David, elle s'est sentie de plus en plus seule et a eu besoin de plus d'affection et d'attention. Elle s'en est voulu pour son malheur : "Peut-être que je suis trop grosse, trop laide ou simplement pas assez bien", pensait-elle à 24 ans. Finalement, elle est descendue à 45 kg et a subi divers traitements de beauté.

Elle trouve "horrible" d'être réduite à son apparence ou définie par elle, mais à l'époque, cela lui a donné la confiance en soi dont elle avait besoin. "Ce qui vous donne de la valeur ? Quelque chose que vous êtes bonne à faire. Quelque chose que vous aimez. Et pour moi, il ne restait plus que mon apparence."

Schumacher nie les accusations de mariage bidon

En ce qui concerne les nombreuses rumeurs sur la sexualité de Ralf pendant leur mariage, Cora explique aujourd'hui : "Je pense que chaque mariage a ses doutes et ses incertitudes. Je me suis simplement convaincue : Tout va bien, tu as une belle vie, un bon statut. Tu as un toit sur la tête, un homme à tes côtés, un enfant. Je pense que j'ai simplement choisi d'ignorer ça." Elle admet avoir eu des doutes à un moment donné, mais Ralf les a toujours niés. "C'est pourquoi je me sentais de plus en plus confuse parce que je ne savais plus si mon esprit me jouait des tours", explique Cora. "Mais Ralf était toujours mon conseiller le plus fiable. Je lui faisais aveuglément confiance. C'est pourquoi sa parole faisait loi pour moi."

Elle réfute fermement l'allégation selon laquelle leur mariage était une arnaque ou un arrangement commercial. "Donc si on me dit aujourd'hui que j'ai

Lire aussi: