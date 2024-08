Cora Schumacher: "Il m'a jamais aimée?"

Ralf Schumacher est sorti du placard en juillet. Son ex-femme, Cora Schumacher, affirme avoir appris la nouvelle par les médias. "Ça m'a vraiment fait mal", reveals-t-elle dans une interview émotionnelle, ajoutant qu'elle aurait aimé qu'il la prévienne auparavant.

Plus d'un mois s'est écoulé depuis que Ralf Schumacher a surpris le public avec son coming out. Immédiatement après, tous les regards se sont tournés vers Cora Schumacher : comment allait réagir son ex-femme, avec qui il était marié de 2001 à 2015 et qui a depuis fréquemment fait la une des tabloïds ? Maintenant, Cora Schumacher brise enfin le silence.

Elle raconte au "Spiegel" qu'elle n'a reçu aucun avertissement de son ex-mari. "Qu'il ne m'ait pas parlé avant sa sortie du placard et dit quelque chose comme : 'Salut Cora, je suis désolé.' Ou 'Je ne savais pas comment te le dire.' Ou 'Je t'ai vraiment aimée.' Rien. Ça m'a vraiment fait mal", dit-elle, blessée. "Parce que sortir du placard affecte toujours ton entourage, y compris ton ex-femme, avec qui tu as un enfant. Et oui, j'aurais aimé que Ralf m'inclue ou au moins me prévienne. J'aurais ressenti ça comme un signe de respect."

Pourtant, elle se réjouit de son bonheur avec Étienne, qu'il a rencontré l'année dernière. Elle décrit Étienne comme "très sympa", mais est claire sur le fait qu'elle ne cautionne pas son appartenance au parti d'extrême droite Rassemblement National dirigé par Marine Le Pen.

"Je pourrais même imaginer que peut-être nous pourrions retrouver notre chemin l'un vers l'autre en tant que famille recomposée", dit-elle, montrant de la compréhension. "Surtout pour notre fils commun, c'est ce que je souhaite."

"Sa parole était ma loi"

Elle aborde également son fils de 22 ans, David, avec qui elle s'est éloignée. "Il est assez grand maintenant et devrait avoir la maturité émotionnelle pour entendre et comprendre ma vérité", dit-elle. David a suivi les traces de son père professionnellement et entretien une relation très proche avec lui, contrairement à sa mère.

Dans son interview avec le "Spiegel", Cora Schumacher fournit également des informations sur sa vie mariée avec Ralf. Avant les doutes sur sa sexualité, qui surgissaient à l'époque, elle "se contentait de fermer les yeux" et se concentrait sur avoir une belle vie et un statut. Elle le défendait souvent dans la presse. Mais elle aussi avait des doutes à un moment donné, mais Ralf les a toujours niés.

"Bien sûr, je me sentais de plus en plus déchirée parce que je ne savais pas si ma tête me jouait des tours", explique-t-elle maintenant. "Mais Ralf était toujours mon conseiller le plus important. Je lui faisais confiance, aveuglément. Et c'est pourquoi sa parole était ma loi."

Ralf Schumacher a décliné tout autre commentaire sur le sujet lorsque contacté par le "Spiegel". Cependant, il y a un point sur lequel les opinions du couple divergent : Cora affirme avoir découvert l'homosexualité de Ralf grâce à son post Instagram. Étienne lui a été présenté comme son assistant en 2023 pendant leurs vacances communes à Saint-Tropez. "Si les médias donnent maintenant l'impression que Ralf avait officiellement présenté Étienne comme son partenaire depuis longtemps, c'est un mensonge", insiste-t-elle. Le ancien pilote de course

