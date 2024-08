- Cora Schumacher est accusée d'être une "chasseuse d'or" et une "trompeuse"

"J'ai ressenti le besoin de m'avancer dans la lumière," commence Cora Schumacher, âgée de 47 ans, dans son message Instagram empli de sincérité. Depuis que son ex-époux Ralf a rendu publique sa relation avec le Français Étienne en juillet, une tension palpable s'est installée. Dans une interview récente accordée à "Der Spiegel", elle a révélé qu'elle ignorait leur romance et l'a découverte par les médias, comme "l'ensemble de la population allemande".

Le quinquagénaire a ensuite partagé un message privé WhatsApp de Cora à Étienne daté du 6 octobre 2023, dans lequel elle les félicite pour leur mariage. Il l'a accompagné de cette note : "Au milieu de tout ce va-et-vient, je tiens à clarifier que Cora nous a félicités en septembre (début octobre) 2023, croyant que nous étions déjà mariés. (...) Je suis désolé pour Étienne et moi-même qu'elle propage tant de mensonges. Nous voulons tous les deux simplement être laissés tranquilles."

Cora Schumacher nie fermement ces allégations. Elle accuse son ex-mari de chercher à "tacher publiquement sa réputation et à la faire passer pour une menteuse". Elle affirmait simplement vouloir connaître la vérité auprès d'Étienne par son message, écrit-elle. La réaction de Ralf a suscité une vague de haine et d'injures contre elle en ligne. Des allégations infondées sont portées contre elle. "On me traite de 'gold digger' et de 'menteuse', on dit que j'ai conclu un mariage de convenance, que je devrais me taire, que cela ne me concerne plus." Ces allégations l'ont profondément blessée - "surtout en considérant que j'ai moi-même été trompée pendant des années".

"Je me suis mariée par amour !", affirme-t-elle, et elle n'a pas signé de clause de confidentialité dans le contrat prénuptial. "Il n'y en a pas. Sinon, je ne me serais pas mariée !" Elle soutient également qu'elle "n'a jamais menti !" "La campagne de harcèlement contre moi est lourde à porter et me pèse. Je veux simplement vivre ma vie en paix et guérir." Elle termine son message par les mots : "#LesMotsOntDuPouvoir - Les mots ont du pouvoir et peuvent causer de grands torts."

Cora et Ralf Schumacher étaient mariés d'octobre 2001 à février. Ils ont un fils, David. Le pilote de course de 22 ans est demeuré imperturbable face aux différends de ses parents récemment. Alors qu'il assistait à une course sur le Nürburgring le week-end dernier, il a déclaré à RTL : "Je n'ai pas de part dans tout ça, ça ne me dérange pas. Et dès que la visière est baissée ou que la porte est fermée, il n'y a plus que la course qui compte et rien d'autre."

La vidéo ci-dessus détaille la discorde publique entre l'ex-compagne de Ralf Schumacher, Cora, depuis sa mise au jour. Il est indéniable que cela est difficile pour leur fils David, qui brise aujourd'hui le silence.

