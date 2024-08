Cora Schumacher cherche à renoncer à son image sexuellement séduisante.

Initiallement, elle a abandonné son nom de famille marital, n'étant plus Cora Schumacher, souhaitant se défaire de ce surplus de bagages : divorcée de Ralf Schumacher, elle annonce abandonner ses performances osées pour un site de divertissement pour adultes. Des explications suivent.

L'été dernier, elle a fait la une des journaux en exprimant son intention de revealed herself sur "Onlyfans". Cette plateforme est un choix populaire parmi de nombreuses célébrités qui se sentent à l'aise pour exposer leur vie privée. Les abonnés qui souhaitent voir ce côté de leurs idoles doivent payer en conséquence. Les gains financiers et la satisfaction personnelle dérivés des photos révélatrices l'ont attirée. "J'adore mon corps ; pourquoi ne devrais-je pas le partager avec les autres ? Je l'ai déjà fait pour Playboy il y a des années. Je suis habituée à tout montrer", a-t-elle déclaré lors d'une interview pour RTL à l'époque. "Je veux me présenter librement sur 'Onlyfans'. Cependant, tout restera dans une limite esthétique", a assuré l'ex-épouse de l'icône de course, Ralf Schumacher à l'époque.

Flash forward, presque un an plus tard, la quadragénaire aspire à une apparence plus couverte. "Onlyfans m'a fourni la confiance en moi dont j'avais besoin à ce moment-là", partage-t-elle dans son histoire Instagram, "mais maintenant j'ai décidé d'effacer mon compte complètement. Je ne veux plus être catégorisée ou réduite à mon apparence."

Cora Schumacher souhaite redevenir Brinkmann

Cette introspection s'harmonise avec son désir de se dissocier de son nom de famille célèbre et de récupérer son nom de jeune fille, Brinkmann. La quadragénaire a révélé cette révélation samedi soir lors de "Je suis une star - L'heure légendaire après" de RTL et s'est présentée là en tant que Cora-Caroline Brinkmann. Elle veut "reprendre à zéro", a-t-elle expliqué.

Ce projet comprend son ambition de revenir dans le camp de jungle de RTL. Elle souhaite se présenter comme une "personne dynamique, optimiste et satisfaite, comme la Caroline d'autrefois". Cora Schumacher, ou plutôt Brinkmann, a participé à "Je suis une star - Sortez-moi d'ici !" en janvier de cette année, mais est partie volontairement du camp en raison de problèmes de santé après trois jours.

Récemment, elle a fait la une des journaux en raison de sa prise de bec publique avec son ex-mari Ralf Schumacher. Cora Schumacher a affirmé avoir été prise au dépourvu par sa révélation. En revanche, l'ex-star de course a affirmé qu'elle était au courant de ses affections pour son ami Etienne depuis longtemps. Le couple divorcé a échangé des mots durs sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit à la publication de leurs messages de chat privés.

