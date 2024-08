Cora critique Ralf Schumacher, le qualifiant de non exceptionnel et remettant en question son caractère moral.

Il est clair que Cora Schumacher n'était pas ravie de la méthode de Ralf Schumacher pour clarifier sa sexualité. Elle a publié une longue diatribe sur Instagram, accusant son ex-mari d'envahir sa vie privée en partageant une conversation privée sur WhatsApp pour étayer ses allégations. Cora a souligné qu'elle se battait contre Ralf en justice depuis une décennie pour des violations présumées de ses droits personnels, mais il les enfreignait maintenant ouvertement. Elle l'a tacitement traité de pitoyable pour en arriver à publier des messages WhatsApp illicites pour cacher la vérité.

Cette explosion de colère a été déclenchée par la première interview de Cora depuis que Ralf a fait son coming out il y a plus d'un mois. Dans cette interview publiée dans "Der Spiegel", Cora a déclaré qu'elle, comme l'Allemagne dans son ensemble, avait découvert l'orientation de Ralf par les médias. Elle était blessée par le fait que Ralf n'avait pas eu la décence de lui annoncer la nouvelle en personne. "Je n'aurais pas dû l'apprendre par les médias", a-t-elle déclaré, "il n'a jamais dit quelque chose comme 'Hey Cora, je suis désolé' ou 'Je ne savais pas comment te le dire' ou 'Je tenais vraiment à toi'. Rien."

Ralf Schumacher n'a pas laissé passer cette accusation. Il s'est défendu vigoureusement sur son propre Instagram, allant même jusqu'à accuser Cora de mentir. Il a partagé la conversation privée pour preuve, affirmant que Cora l'avait félicité et son nouveau partenaire Étienne en septembre 2023, sous l'impression qu'ils s'étaient mariés. "Bref, je suis heureux pour toi", a-t-elle écrit dans la conversation, entre autres choses.

Cependant, Cora a contesté l'interprétation de Ralf. "Tu sais très bien que tu as présenté Étienne comme ton assistant", a-t-elle répliqué, en colère. "Ce message WhatsApp à Étienne était ma dernière tentative d'obtenir la vérité DE LUI."

Malgré les procès en cours, Cora Schumacher a exprimé son inquiétude quant aux actions de Ralf envers la vie privée de leur famille. Elle a mentionné qu'ils avaient été une famille pour leurs enfants, et que les actions de Ralf affectaient la perception qu'ils avaient de leur père. De plus, Cora a insisté sur son espoir que Ralf respecte leur passé commun et les sentiments de leurs enfants, en déclarant : "En tant que famille, nous méritons mieux que ça."

