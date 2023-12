Copa America : Le sénateur brésilien demande à Neymar de ne pas entrer sur le terrain dans le "Championnat de la mort".

Le Brésil a enregistré plus de 465 000 décès dus à la grippe Covid-19, soit le deuxième bilan le plus lourd au monde, et une enquête est en cours sur la gestion de la pandémie par le président Jair Bolsonaro.

Le rapporteur de cette enquête, le sénateur brésilien Renan Calheiros, a qualifié mardi la Copa América de "Championnat de la mort" et a appelé la star de l'équipe nationale brésilienne, Neymar, à ne pas participer au tournoi.

"Neymar, n'entre pas sur le terrain pour cette Copa América, alors que tes amis, tes parents, tes connaissances continuent de mourir et que le vaccin ne parvient pas à notre pays", a déclaré M. Calheiros à Radio Eldorado.

"Ce n'est pas le championnat que nous devons disputer. Nous devons participer au championnat de la vaccination. C'est dans ce championnat qu'il faut marquer des buts, pour que notre score change.

"Sur ce score [vaccination], nous sommes dans les dernières places. Dans le championnat des décès, nous occupons la deuxième place, avec le deuxième plus grand nombre de décès au monde", a-t-il ajouté. "L'équipe brésilienne n'est pas d'accord avec cela. Les unités de soins intensifs et les cimetières sont pleins. Dans quelles conditions allons-nous célébrer un but pour le Brésil ?"

READ : Le président brésilien Bolsonaro regrette les décès liés au Covid-19, mais veut accueillir la Copa America

Selon l'Organisation mondiale de la santé, 60 millions de doses de vaccin ont été administrées au Brésil.

L'édition 2020 de la Copa América a été reportée d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. Elle devait se dérouler en Argentine et en Colombie entre le 13 juin et le 10 juillet, pour la première fois dans l'histoire du tournoi.

Cependant, la Colombie a été déchue de ses responsabilités de co-organisatrice le 20 mai à la suite de manifestations dans tout le pays, déclenchées par une réforme fiscale controversée introduite par le président Iván Duque, avant que l'Argentine ne suive le mouvement le 31 mai.

La CONMEBOL, la confédération sud-américaine de football, n'a pas précisé pourquoi le tournoi avait été retiré à l'Argentine, mais le pays souffre d'une augmentation des cas de coronavirus, avec une moyenne de plus de 30 000 nouveaux cas quotidiens sur sept jours, selon des données de l'université Johns Hopkins.

M. Bolsonaro a annoncé que la Copa América serait organisée dans le district fédéral du Brésil et dans les États de Rio de Janeiro, Mato Grosso et Goiás, et a déclaré que les gouverneurs des quatre États avaient accepté d'accueillir le tournoi.

La FIFPro, le syndicat mondial des joueurs, se dit "très préoccupée" par la délocalisation de la Copa América avec si peu de temps pour se préparer et soutiendra tous les joueurs qui décideront qu'il n'est pas sûr de participer à la compétition.

"Le dernier plan visant à organiser - dans un délai extrêmement court - la participation de centaines de footballeurs à un tournoi d'une telle complexité laisse planer une incertitude pour chacun d'entre eux et pour leurs familles", a déclaré la FIFPro dans un communiqué.

"Comme pour les précédentes compétitions d'équipes nationales pendant la période d'urgence COVID-19, les joueurs doivent pouvoir donner la priorité à leur propre santé et à celle de leur famille sans risquer de sanctions.

Le sélectionneur du Pérou, Ricardo Gareca, qui a mené l'équipe jusqu'à la finale en 2019, où elle s'est inclinée face au Brésil, a déclaré qu'il semblait injuste d'un point de vue sportif qu'un seul pays organise deux tournois consécutifs.

"Je crois que toute l'Amérique du Sud a des problèmes", a-t-il déclaré aux journalistes lors de la conférence de presse d'avant-match du Pérou. "Je ne crois pas qu'il y ait un pays en Amérique du Sud qui n'ait pas de problèmes avec la pandémie.

"Je ne pense pas que la Copa América ait lieu dans le pays où elle était jouée auparavant, pas tellement à cause de la pandémie. La pandémie est partout".

Le Chili, tout comme l'Équateur et les États-Unis, était l'un des pays pressentis pour accueillir la Copa América après que l'Argentine a été déchue de ses responsabilités d'organisatrice.

L'équipe nationale chilienne a remporté les titres consécutifs de la Copa América en 2015 et 2016, mais la décision d'aller de l'avant avec le tournoi n'a pas été soutenue dans de nombreuses régions du pays.

Matias Walker, représentant du cinquième district du Chili, a déclaré que le Chili devrait envisager de ne pas envoyer d'équipe du tout.

"La Fédération chilienne de football, l'ANFP, doit sérieusement évaluer s'il convient ou non d'exposer les équipes nationales, les officiels, les travailleurs et les dirigeants eux-mêmes à un long tournoi dans un pays comme le Brésil, qui est actuellement l'épicentre des infections et des décès sur le continent", a-t-il déclaré.

"Et qui a été un exemple d'irresponsabilité gouvernementale à travers le gouvernement Bolsonaro, où de nouvelles variantes apparaissent chaque semaine."

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com