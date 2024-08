- Controverses sur les dépenses croissantes pour les demandeurs d'asile

Les dépenses liées aux bénéficiaires d'asile augmentent également et suscitent un débat houleux en Saxe. Selon une enquête parlementaire menée par la politicienne de BSW, Sahra Wagenknecht, les dépenses nettes dans l'État libre l'an dernier se sont élevées à environ 512 millions d'euros, soit une augmentation de 84 % par rapport à 2021, où elles s'élevaient à 278 millions d'euros, et atteignant 450 millions d'euros en 2022. Cela a entraîné des réactions contrastées en politique.

Wagenknecht : "Le nombre de réfugiés doit diminuer"

"La migration incontrôlée fait exploser les coûts de l'asile et a depuis longtemps dépassé les capacités financières de l'État. Le fait que la Saxe doive dépenser presque deux fois plus en allocations pour demandeurs d'asile qu'en 2021 est une situation insoutenable. Le nombre de réfugiés doit diminuer", a déclaré Wagenknecht à l'agence de presse allemande. Elle a soutenu que ceux dont la demande d'asile est rejetée et qui ne reçoivent pas le statut de protection ne devraient plus avoir droit aux mêmes allocations.

"Les règles actuelles incitent en réalité les réfugiés à venir en Allemagne, car il n'y a virtually pas de différence ici par rapport à la plupart des autres pays de l'UE entre ceux reconnus comme ayant droit à la protection et ceux qui ne le sont pas. Au lieu de dépenser plus d'argent en allocations pour demandeurs d'asile, il faudrait investir plus dans les écoles saxonnes", a expliqué Wagenknecht.

De même, Michael Kretschmer (CDU) déclare : "Le nombre de réfugiés doit diminuer"

L'AfD a régulièrement exprimé des points de vue similaires, et les appels à limiter la migration ont gagné en force au sein des rangs de la CDU de Saxe. Lors d'une récente interview, le ministre-président Michael Kretschmer (CDU) a déclaré que "le nombre de réfugiés doit diminuer pour les années à venir. Nous ne pouvons accueillir que le nombre de personnes que nous pouvons intégrer."

Le parti de gauche au Parlement saxon a souligné que les chiffres pour l'accueil de réfugiés ont également doublé entre 2021 et 2023. Cependant, Juliane Nagel, députée, a déclaré à l'agence de presse dpa que "le nombre de demandeurs d'asile au premier semestre 2024 a diminué de plus de moitié par rapport à l'année précédente. Il n'est pas surprenant que les dépenses de l'État augmentent avec le nombre d'admissions."

Cela est en partie dû au fait que l'État libre fournit un soutien accru aux municipalités pour l'intégration en transmettant des fonds fédéraux supplémentaires et en fournissant plus d'argent aux victimes ukrainiennes de la guerre.

Gauche : "Nous voulons des frontières ouvertes pour les personnes dans le besoin"

"Notre objectif est également de rendre les réfugiés indépendants des allocations sociales le plus rapidement possible. Les dépenses se rembourseront alors rapidement", a souligné Nagel. De nombreux réfugiés ne sont pas autorisés à travailler pendant longtemps, ne trouvent pas de place en cours de langue et travaillent souvent en dessous de leurs qualifications.

"Cela signifie que l'État perd également des recettes fiscales. Notre société dépend des travailleurs et des professionnels qualifiés. Les personnes qui ont fui vers nous représentent un potentiel immense qui est beaucoup trop peu exploité." Les autorités devraient utiliser leur marge de manœuvre pour ouvrir des perspectives de séjour.

"We want open borders for people in distress. If we've learned anything from two devastating world wars, it's that people must have the opportunity to flee when war or persecution threatens them", a déclaré Nagel. Cela est indispensable pour une société civilisée. "La migration ne peut être empêchée par aucune politique dans le monde. Cependant, elle suscite également des peurs chez certaines personnes en Saxe, surtout lorsque les expériences personnelles font défaut. Nous reconnaissons cela et appelons à un débat factuel et orienté vers des solutions."

