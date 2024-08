- Controverses en cours sur la route franque: BN dépose une objection

Le différend juridique en cours concernant le projet d'extension de la Frankenschnellweg à Nuremberg se poursuit : la Bavaroise Protection de la Nature (BPN) a déposé une objection contre le fait d'avoir été privée de la possibilité de déposer une objection. Un responsable du Tribunal Administratif Bavarois (VGH) à Munich a confirmé cette information sur demande.

La BPN dispose maintenant d'environ un mois pour renforcer son objection, a déclaré son porte-parole. Ensuite, le Tribunal Administratif Fédéral de Leipzig devra s'en saisir. La date limite pour déposer une objection est passée plus tôt cette semaine.

Selon le porte-parole, la BPN a initialement déposé son objection principalement pour respecter la date limite. Si l'objection est étayée par la suite, le dossier sera renvoyé devant la plus haute juridiction administrative allemande, a-t-il déclaré.

Un conflit prolongé entoure la construction de la section du centre-ville de l'autoroute congestionnée A73 à Nuremberg, plus connue sous le nom de Frankenschnellweg. Le VGH a rejeté les plaintes de la BPN et d'un résident de Nuremberg en avril et a refusé de permettre une objection. Les plaignants ont protesté contre la décision d'agrément de l'État libre.

Outre d'autres problèmes, les plaignants ont argumenté qu'une extension attirerait encore plus de véhicules dans les rues de Nuremberg, aggravant ainsi les niveaux déjà élevés d'oxyde d'azote de la ville.

Le VGH a justifié le rejet des plaintes en affirmant que les plans actuels comportent un test de compatibilité environnementale et que la protection des résidents contre les bruits de circulation et les polluants atmosphériques a été prise en compte de manière adéquate. De plus, l'extension était justifiée, car l'état actuel de la Frankenschnellweg ne répond plus aux exigences de circulation habituelles, a-t-il déclaré.

