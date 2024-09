- Controverses autour de l'AfD après un incident dramatique lors de la commémoration

Suite à un incident lors d'une cérémonie commémorative controversée pour les victimes de l'euthanasie nazie à Brandenburg an der Havel, les organisateurs et l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) se renvoient la responsabilité et se livrent à une querelle verbale pour tenter de se blâmer mutuellement. La Fondation des monuments de Brandenburg a admis que l'AfD, qui souhaitait déposer une couronne, avait été incluse par erreur sur la liste des invités, comme le révèle une récente enquête. L'AfD réclame la démission de la directrice du monument en raison de son refus de reconnaître la cérémonie de dépôt de couronne.

Selon les informations, la directrice du monument, Sylvia de Pasquale, avait demandé à un politique de l'AfD de s'abstenir de déposer une couronne lors de l'événement du dimanche. Cependant, Lisa-Marie Köster, conseillère municipale de l'AfD, a ignoré cette demande et a placé sa couronne à l'emplacement prévu. D'autres participants ont alors exprimé leur désapprobation, et selon les rapports de presse, la couronne a été retirée par la suite.

La fondation a reconnu que l'invitation de l'AfD avait été envoyée "par erreur". "Cela représente une grave erreur dans le processus d'invitation au monument, qui est actuellement en cours d'enquête interne." En même temps, le directeur de la fondation, Axel Drecoll, a soutenu la position de la directrice. Il a souligné qu'un parti comme l'AfD, dont les membres minimisent les atrocités nazies, est "inapproprié pour les événements commémoratifs et les cérémonies de dépôt de couronnes".

Michael Albrecht, président du district de l'AfD, avait précédemment appelé à la "départ immediate de la directrice du monument". "Un événement commémoratif devrait être exempt de politique et de toute idéologie. Une personne qui cherche à honorer les victimes du national-socialisme en employant des tactiques nazies n'a pas sa place dans ce rôle. La couronne de la faction de l'AfD a ensuite été jetée par-dessus la clôture." L'AfD a également abordé l'invitation qui avait été distribuée.

Selon le monument, plus de 9 000 personnes de maisons de santé mentale et de soins ont été exterminées dans le centre d'extermination "euthanasie" de Brandenburg an der Havel en 1940. La cérémonie commémorative a été organisée pour marquer l'anniversaire de l'adoption du décret supposé de "tuerie miséricordieuse" par Adolf Hitler.

La Fondation des monuments de Brandenburg enquête actuellement sur l'incident où un politique de l'AfD a été inclus par erreur sur la liste des invités pour la cérémonie commémorative et a déposé une couronne, entraînant une controverse.

