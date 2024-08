Contributions importantes à BSW pour le financement des partis égaux

Le parti BSW récemment créé, avec un nombre de membres limité, est sur le point d'avoir un impact considérable dans les élections prochaines des États de l'Est de l'Allemagne, selon les déclarations de Kevin Kühnert, secrétaire général du SPD. Il exprime des préoccupations quant à l'adoption généralisée de ce modèle et plaide en faveur de politiques de financement révisées.

Kühnert exprime ses préoccupations en déclarant : "Il y a un vide ici qui nécessite une discussion." En Allemagne, les partis peuvent être créés sans frais d'adhésion mais avec des donations importantes, un schéma familier au BSW.

Le BSW a reçu une donation importante d'environ quatre millions d'euros d'une personne privée au milieu du mois de mars, ce qui est la plus importante de l'année 2023 jusqu'à présent. Auparavant, la même personne avait contribué 990 000 euros au BSW en janvier. La troisième donation provenait également d'une association appelée BSW, pour un montant d'environ 80 000 euros. La somme de ces trois contributions a dépassé cinq millions d'euros, ce qui est le plus important apport financier du BSW. La plus grande donation à un parti en dehors du BSW a été accordée à la CDU, pour un montant de 300 000 euros d'un contributeur unique à Berlin.

Kühnert a déclaré que le BSW était un "produit" sans base d'adhérents, mais soutenu par quelques bienfaiteurs financiers. Il a mis en garde en déclarant : "Si les tyrans du monde comprennent que l'on peut construire un parti de papier mâché dans l'État membre le plus grand de l'Union européenne avec quelques millions, nous pourrions nous retrouver dans une situation qui pourrait sérieusement mettre en danger notre démocratie libérale."

Selon "Der Spiegel", le BSW comptait environ 650 membres en Allemagne en juin. Cependant, le jeune parti a déjà obtenu une reconnaissance importante dans les sondages, en particulier dans les États de l'Est de l'Allemagne, où les élections auront lieu dans une semaine. En Saxe et en Thuringe, le BSW enregistre des scores à deux chiffres. En Thuringe, le parti envisage même la possibilité de devenir ministre-président, que la dirigeante du parti tiers Sahra Wagenknecht a récemment étendue au ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer.

Le secrétaire général du SPD, Kevin Kühnert, remet en question la durabilité du modèle de la Commission, car le parti BSW, avec ses importantes donations, pourrait potentiellement fixer un précédent pour d'autres partis. Kühnert souligne que cela pourrait représenter un défi considérable pour la démocratie libérale en Allemagne si des entités étrangères perçoivent la possibilité d'établir un parti avec quelques millions d'euros.

