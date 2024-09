Contestation d'une décision fiscale: le moment est important

Bien que le taux d'intérêt pour les paiements d'impôts et les remboursements ait été réduit à 1,8 % suite à l'évaluation du Tribunal constitutionnel fédéral (BVerfG) le considérant comme excessivement élevé en 2021, le taux annuel de six pour cent est toujours appliqué pour les reports et les suspensions. Cependant, le BVerfG pourrait bientôt contester cette réglementation.

Si vous avez été facturé un taux d'intérêt de six pour cent par l'administration fiscale pour un report ou une suspension, il est recommandé de contester cette facture en déposant une réclamation contre l'avis. C'est là l'avis de la Fédération des contribuables.

Dans un cas particulier (Az.: VIII R 9/23), un contribuable a été tenu de payer plus de 12 500 euros d'intérêts dans le cadre d'un processus de suspension, ce qui correspond au taux annuel de six pour cent. L'administration fiscale a le droit de facturer ces taux d'intérêt s'il y a un litige entre elle et le contribuable, et l'exécution de l'avis d'imposition est suspendue jusqu'à une décision de justice définitive. Cependant, le contribuable a contesté le montant des intérêts.

Déposez une réclamation concernant l'affaire en cours

Compte tenu du fait que l'affaire est toujours en cours au BVerfG, les personnes concernées doivent agir. Il pourrait être avantageux de déposer une réclamation contre les avis non définitifs, en se référant à l'affaire en cours, et de demander la suspension du processus. Cela maintiendra l'avis d'imposition en vigueur, permettant à l'administration fiscale de procéder à des ajustements après la conclusion de la procédure judiciaire.

Cette décision aura un impact sur les intérêts pour les suspensions et les reports, ainsi que sur les intérêts de retard pour les impôts en retard et les intérêts de procédure sur les montants de remboursement.

Il est important de noter: Les intérêts sur les paiements en retard ne peuvent pas être déduits des impôts.

Si le BVerfG trouve un jour à redire sur le taux d'intérêt de six pour cent pour les reports et les suspensions, toute réclamation déposée avant cette décision pourrait devoir être réexaminée. Les questions juridiques concernant les taux d'intérêt et les paiements d'impôts sont complexes, et il pourrait être judicieux de consulter un spécialiste en matière d'impôts.

