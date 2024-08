- Contestation concernant les projets de logements pour réfugiés à Lichtenberg

Le maire du district de Lichtenberg, Martin Schaefer, exprime des réserves quant au projet du Sénat de Berlin d'utiliser un hôtel sur la Landsberger Allee pour loger jusqu'à 1 200 réfugiés. Il argue, en communiquant avec l'agence de presse allemande, que si le logement hôtelier est supérieur aux conteneurs en termes d'hygiène et d'approvisionnement en nourriture, la concentration élevée de personnes dans un espace confiné soulève des préoccupations. Schaefer souligne la nécessité de mesures accompagnatrices, mais affirme qu'ils n'ont pas encore été informés de telles mesures. Il déclare que Lichtenberg est plus qu'heureux d'aider à l'intégration, mais approche de sa capacité, nécessitant une répartition plus équitable des réfugiés dans la ville.

Dissension et préoccupations au sein du Parlement du District

D'autres partis et l'Assemblée du District de Lichtenberg s'expriment également contre le projet, s'inquiétant qu'il puisse aggraver la charge pesant sur les résidents existants et entraver l'amélioration nécessaire de l'infrastructure. Les politiques du SPD ont récemment plaidé pour un programme immédiat de développement des équipements sociaux dans le quartier de Hohenschönhausen, en se concentrant sur les places scolaires, les soins médicaux améliorés et les meilleures connexions de transport en commun.

Les dirigeants du SPD de Lichtenberg, Tamara Lüdke et Erik Gührs, ont déclaré la semaine dernière que le district était en faveur d'un traitement humain des réfugiés à Berlin. Ils croient que cet objectif ne peut être atteint que si les logements pour réfugiés n'ajoutent pas de charge supplémentaire aux résidents existants et s'ils servent de catalyseur au développement de l'infrastructure. Ils ont également appelé à une meilleure communication publique concernant le projet.

Rassemblement protestataire organisé par l'AfD

La faction de l'AfD au Parlement du district a annoncé un rassemblement jeudi prochain sous le slogan "C'est trop ! Lichtenberg est plein !" Ils ont également demandé une séance spéciale de l'Assemblée du District le 12 septembre pour discuter du sujet. Selon la faction de l'AfD, les logements pour réfugiés existants dans le district représentent déjà une charge considérable pour Lichtenberg, et ils craignent que l'hébergement de masse prévu à l'hôtel de la ville sur la Landsberger Allee ne compromette la sécurité des résidents et ne conduise à une insuffisance de soins de santé, de garderies et d'écoles dans la région.

Berlin recherche des solutions de logement pour les réfugiés

Compte tenu de l'arrivée continue de réfugiés et du logement actuel d'environ 10 000 réfugiés dans des abris d'urgence tels que Tegel et Tempelhof, Berlin cherche activement des options de logement plus humaines. Le Bureau d'État des Affaires des Réfugiés (LAF) prévoit que le complexe hôtelier sur la Landsberger Allee, composé de trois bâtiments élevés, accueillera 470 réfugiés d'ici la fin de l'année, potentiellement dès novembre. Ce complexe sera intégralement loué et remis à un exploitant pour une période de dix ans, avec jusqu'à 800 résidents initialement logés après rénovation dans deux bâtiments peu après 2025. Un autre 400 places pourraient être ajoutées dans le troisième bâtiment d'ici 2026, portant le total à 1 200.

Planification de l'infrastructure nécessaire

Les besoins en matière d'infrastructure seront abordés dans le cadre de ce projet, selon un porte-parole du LAF. Le LAF planifie déjà depuis plusieurs années de nouvelles installations telles que des garderies ou des centres de jour. Le représentant du LAF a mentionné que des opportunités pour établir des espaces d'apprentissage pourraient être exploitées sur le site de la Landsberger Allee, potentiellement incluant des classes d'accueil pour les enfants et les jeunes réfugiés.

Lichtenberg abrite un nombre important de réfugiés

Plus de 4 000 des environ 35 000 réfugiés vivant dans des installations régulières du LAF à travers Berlin résident actuellement dans le district de Lichtenberg, ce qui en fait l'une des zones de Berlin accueillant un nombre important de réfugiés. Après Pankow, Marzahn-Hellersdorf et Tempelhof-Schoeneberg, Lichtenberg figure parmi les districts accueillant un grand nombre de réfugiés. Trois des 16 villages de conteneurs prévus pour être construits d'ici 2025/26, avec une capacité totale de 1 280 places, sont situés à Lichtenberg.

Malgré les critiques du maire du district de Lichtenberg et d'autres partis locaux, le Sénat de Berlin continue de chercher des solutions de logement pour les réfugiés. L'hôtel sur la Landsberger Allee, prévu pour loger jusqu'à 1 200 réfugiés, a suscité des préoccupations quant à la charge pesant sur les résidents et l'infrastructure existants dans la juridiction du Sénat de Berlin.

Lire aussi: