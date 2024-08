- "Contention dans l'Union": le Dockville de Wilhelmsburg

Au coucher du soleil, le célèbre groupe Bilderbuch prend la scène centrale à l'aire "Vorschot", attirant une foule immense et joyeuse qui apprécie le groupe autrichien. Le chanteur Maurice Ernst encourage la foule en disant : "Profitons simplement d'un bon moment ensemble aujourd'hui." Cette ambiance harmonieuse est constante depuis le début du festival MS Dockville à Hamburg-Wilhelmsburg en 2007.

L'ambiance est délicieuse. Les paysages industriels enchanteurs brillent sous un écran vidéo floral plus tard dans la nuit. La pluie de l'après-midi s'estompe, accueillant de nombreux visiteurs pour profiter du lancement du festival de musique et d'art MS Dockville à Hamburg-Wilhelmsburg un vendredi soir de fin d'été. À la fin de la première journée, 18 000 personnes se sont réunies sur le vaste site. On prévoit plus de 55 000 invités pour le dimanche.

Les gens se promènent entre les scènes principales Großschot, Vorschot et Maschinenraum, appréciant tout, de la musique rock des années 60 à l'électro-pop et au hip-hop.

La chanteuse-compositrice Alice Phoebe Lou ouvre la soirée avec ses chansons émouvantes, s'excusant pour ses expressions faciales sombres en raison de douleurs dorsales insupportables. Le groupe britannique The Vaccines décore la scène de fleurs et fait balancer la foule avec leur rock énergique des années 60. Cette liesse collective transforme MS Dockville en une utopie éphémère.

Avec un look futuriste, la chanteuse américaine Ashnikko, basée à Londres, monte sur scène, donnant l'impression d'être sortie d'un jeu vidéo. Elle offre une performance visuellement époustouflante avec de l'électro-pop expérimentale. Elle chante sur les déserts et la pénurie d'eau, rapant "Tu me donne la nausée !" tout en dansant puissamment aux côtés de deux performers de scène devant un écran vidéo et une décoration de scène qui ressemble à des plantes fluides.

MS Dockville va au-delà de la musique, mettant également en valeur l'art. Selon le porte-parole de la presse Eike Eberhardt, le pourcentage de contributions non musicales a augmenté cette année. Dix œuvres d'art urbain exclusives, spécialement conçues pour le festival, peuvent être découvertes lors de visites guidées du site.

Par exemple, la structure en bois élaborée "Art qui vous donnera mal à la tête, mais dans le bon sens" de l'artiste Lattemit. Elle est éclairée plus tard dans la nuit. "Ravi de vous avoir ici" peut-on lire sur un grand panneau d'affichage de l'artiste Finallyfoundagoodusername. Et ce ton optimiste convient parfaitement à l'ambiance détendue du festival.

Les visiteurs, nombreux à camper sur le site, participent à des ateliers de sérigraphie, des lectures ou des performances de danse bollywoodienne pendant la journée. Divers DJ gardent les pistes de danse, baignées de lumières vives et entourées de verdure, animées tard dans la nuit.

Le dimanche, plus de 140 musiciens, groupes et DJ se produisent sur une douzaine de scènes, notamment le groupe de techno-brass Meute, la chanteuse-compositrice Zoe Wees et le rappeur Disarstar.

