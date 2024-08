- Construire de nouveaux abris pour les Azubis en vue

La ministre du Logement de Bade-Wurtemberg, Nicole Razavi, attend des espaces de résidence supplémentaires pour les jeunes dans les années à venir. La politicienne de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) a déclaré à l'agence de presse allemande à Stuttgart qu'elle était en pourparlers concrets avec 20 parties intéressées pour la construction d'infrastructures supplémentaires. "Derrière cela, il y a 800 places de résidence." Le gouvernement fédéral fournit à l'État 32,5 millions d'euros par an dans le cadre du programme de financement "Jeunes Habitants".

L'argent est destiné à la construction de places de résidence et à la modernisation des installations existantes. "Je m'attends à ce que les premiers projets de construction démarrent en 2025 et que les premiers appartements ou chambres soient occupés par des apprentis un an plus tard."

Il y a eu 74 expressions d'intérêt pour le premier appel à projets, a rapporté la politicienne de la CDU. Parmi eux, il y avait de nombreuses entreprises de construction de logements municipaux. "Au total, cela pourrait créer 3 300 places de résidence supplémentaires si toutes les parties intéressées mettent en œuvre leurs projets." Les jeunes qui sont actuellement en formation ou qui commenceront dans les prochaines années sont les travailleurs qualifiés de demain. "Il est particulièrement difficile pour les jeunes de trouver un logement abordable dans les zones urbaines."

Le nombre de places de résidence dans le sud-ouest n'est pas connu.

Maison de formation à Heidelberg comme modèle

Actuellement, il existe principalement des places de résidence aux emplacements des écoles professionnelles de l'État, où les apprentis peuvent trouver des logements abordables pendant la durée de leur séjour à l'école professionnelle. Cependant, les places qui offrent un hébergement pour la durée totale de la formation sont plutôt rares. Selon une enquête de la Chambre de commerce et d'industrie sur la formation professionnelle et la formation continue, une entreprise sur cinq considère la situation immobilière comme un obstacle à l'attractivité des apprentis. Dans des villes comme Fribourg, c'est même 43 pour cent.

La vice-présidente de l'État du DGB, Maren Diebel-Ebers, a déclaré : "Il faut chercher des maisons de formation en Bade-Wurtemberg avec une loupe." Une exception positive est la maison de formation à Heidelberg. Là, les employeurs louent des chambres pour leurs apprentis. Les apprentis payent un loyer modéré. La maison de formation est un modèle. "Nous avons besoin de plus de ces maisons rapidement. La demande de logements abordables pour les apprentis est élevée. Nous l'entendons à la fois des apprentis et des employeurs." Ils s'attendent à ce que le gouvernement de l'État lance enfin une ligne directrice de financement pour le programme fédéral. D'autres États fédéraux l'ont déjà fait.

Lire aussi: