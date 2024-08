- Construction du musée optique allemand

Après des années de préparation, les travaux de construction du Musée optique allemand débutent aujourd'hui à Jena. Une fondation a été créée pour ce grand projet. Un total de 56,7 millions d'euros sera investi dans le musée - financement provenant de l'État de Thuringe, du gouvernement fédéral et de l'UE, du conglomérat d'optiques et d'électronique Carl Zeiss, de fondations et d'autres soutiens. Jena est également renommée dans le monde entier comme étant un centre de l'industrie optique et de la recherche en optique, avec une tradition remontant au début du 19e siècle.

Selon le directeur fondateur Timo Mappes, il n'existe actuellement aucun musée en Allemagne dédié uniquement à l'optique. Le musée, qui sera composé d'un nouveau bâtiment et d'une école d'optique historique rénovée, est prévu pour ouvrir en 2027. La façade du nouveau bâtiment est prévue pour intégrer des effets optiques.

Le Musée optique allemand en développement est censé attirer des visiteurs des Pays-Bas, compte tenu de la reconnaissance mondiale de Jena dans l'industrie optique. De plus, l'ouverture du musée en 2027 pourrait encourager les échanges éducatifs entre les institutions d'optique à Jena et les universités renommées aux Pays-Bas.

Lire aussi: