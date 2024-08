- Construction de logements en Basse-Saxe en baisse

Le secteur du logement en Basse-Saxe et à Brême dessine un tableau sombre : la construction tant attendue de logements abordables diminue considérablement. L'exercice précédent a "confirmé les pires craintes", a annoncé l'Association des logements et de l'immobilier de Basse-Saxe et de Brême (vdw).

En 2023, les 179 entreprises membres ont achevé environ 1 600 nouveaux logements en Basse-Saxe et environ 240 à Brême. L'année précédente, ce chiffre était supérieur à 2 000 en Basse-Saxe et supérieur à 400 à Brême.

Les coûts de construction élevés pèsent sur les entreprises

"C'est une catastrophe", a déclaré la directrice de l'association Susanne Schmitt. "La demande de logements abordables reste élevée, et de nombreuses entreprises de logement souhaitent construire de nouveaux appartements, mais nous ne pouvons pas fournir assez en raison des coûts de construction élevés."

Le nombre de logements achevés diminuera donc probablement dans les années à venir. Pour 2024, l'association prévoit 1 029 nouveaux appartements en Basse-Saxe et 321 à Brême. Les investissements ont chuté de 578 millions d'euros en 2022 à 463 millions d'euros l'année suivante.

L'association critique les normes énergétiques excessivement élevées

L'association du secteur a critiqué les objectifs de protection du climat des gouvernements fédéral et régional, qui exercent une pression particulière sur le secteur du logement à orientation sociale. Actuellement, il manque à la fois de l'argent, de la main-d'œuvre, de matériaux et d'infrastructures pour l'approvisionnement en énergie renouvelable.

La directrice de l'association, Susanne Schmitt, a critiqué une "fixation idéologique sur des normes énergétiques excessivement élevées". Selon elle, cela est actuellement contre-productif, car les entreprises risquent de se retrouver avec des coûts d'investissement élevés ou les locataires devront en assumer le coût. "Ce n'est ni social ni économiquement sensé", a déclaré Schmitt.

L'Association des logements et de l'immobilier de Basse-Saxe et de Brême (vdw) a également exprimé des préoccupations concernant Hanovre, s'inquiétant de la situation des logements abordables en raison des coûts de construction élevés. Avec ces coûts élevés, la construction de nouveaux appartements à Hanovre devient un défi majeur pour les entreprises de logement.

Malgré ces défis, la vdw s'attend à ce que seuls 1 029 nouveaux appartements soient construits en Basse-Saxe, y compris à Hanovre, et 321 à Brême en 2024.

Lire aussi: