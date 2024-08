- Constraint de la municipalité en vertu de la loi sur les opportunités de croissance

Avec la loi sur les Perspectives de Croissance, l'administration fédérale vise à aider les entreprises – un article suggère qu'elle pourrait entraîner une baisse des revenus pour les municipalités.

À Hanovre, le trésorier Axel von der Ohe prévoit un déficit budgétaire de plusieurs centaines de millions de dollars dès 2027, selon ce qu'a rapporté le "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (vendredi). "Le paquet de développement des partis de la coalition doit pas se transformer en paquet d'endettement pour les villes et les districts", a-t-il déclaré au journal.

Des milliards de soulagement sont proposés

Le gouvernement fédéral prévoit des améliorations dans les allègements fiscaux de dépréciation et une augmentation des allègements de recherche grâce à cette loi. Ces allègements font partie de la législation fiscale. La loi sur les Perspectives de Croissance, après un processus de médiation entre le Bundesrat et le Bundestag, s'est avérée moins importante que prévu – au lieu de soulèvements annuels de sept milliards d'euros, environ trois milliards d'euros ont été réalisés.

Récemment, la capitale de l'État de Hanovre a présenté un budget équilibré pour les années 2025 et 2026. La proposition de budget double a une valeur de 3,19 milliards d'euros pour 2025 et de 3,3 milliards d'euros pour 2026.

Des pertes importantes prévues

Selon l'article, les villes et les municipalités pourraient subir des pertes, principalement dans les revenus de l'impôt sur les sociétés, principale source de revenus des municipalités, et les revenus de l'impôt sur le revenu. Si la loi est adoptée, le trésorier de Hanovre prévoit une réduction des revenus de l'impôt sur le revenu de 10 millions d'euros dès l'année prochaine, qui a déjà été prise en compte dans le dernier budget.

Les pertes pourraient être plus importantes pour les revenus de l'impôt sur les sociétés, par exemple en raison de nouveaux choix de dépréciation pour les entreprises. Les réductions de revenus restent incertaines.

Le conseil d'entreprise s'inquiète

Le conseil d'entreprise collectif de la ville de Hanovre a également exprimé ses préoccupations quant aux pertes potentielles de revenus. "Les partis politiques à Berlin ont du mal à gérer leur propre budget et puis ils passent la charge aux plus faibles, les municipalités", a déclaré Thomas Schremmer, président du conseil d'entreprise global, au journal. "C'est simplement scandaleux et ne fera qu'aggraver la mécontentement."

