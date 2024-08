La compréhension est louable - Consommation excessive de gingembre: dévoiler les dangers de l'abus de ce super-aliment qui améliore la santé

Le gingembre est encensé comme un "super-aliment", voire un légume remarquable. On le surnomme souvent un "miracle". On lui prête des pouvoirs curatifs incroyables. En médecine traditionnelle chinoise, il est utilisé depuis des milliers d'années. Et en Occident, de plus en plus de personnes se tournent vers cette racine puissante, riche en huiles essentielles comme le gingérol et le shogaol. Le gingembre est censé soulager les maux de tête et lutter contre les rhumes. Lorsque votre estomac gargouille, il apaise le système digestif. On l'utilise même comme aphrodisiaque. La liste de ses bienfaits est longue. Cependant, les experts recommandent de le consommer avec modération et de ne pas dépasser une dose quotidienne de quatre à cinq grammes, selon Daniela Krehl, spécialiste de l'alimentation et de la nutrition au centre de consommation de Bavière. Une consommation excessive de gingembre peut avoir des effets secondaires néfastes, voire dangereux.

1. Lorsque le gingembre ne convient pas à votre estomac

Des problèmes digestifs ? Le gingembre stimule la digestion et le microbiote intestinal en profite aussi. Ce sont les effets positifs. Cependant, tout le monde ne réagit pas bien au gingembre, et il peut avoir des effets opposés - brûlures d'estomac, douleurs abdominales, ballonnements, diarrhée. C'est ce qu'indique une étude de l'université du Maryland. Les personnes ayant un estomac sensible doivent éviter les variétés de gingembre très concentrées. "La force de ses ingrédients stimule beaucoup l'estomac, attaquant la muqueuse gastrique", explique Johannes Georg Wechsler, spécialiste en médecine interne et en médecine nutritionnelle, et président de l'association fédérale allemande de nutrition. Une consommation de gingembre continue à long terme pourrait entraîner des problèmes digestifs, il est donc préférable de le consommer par phases.

2. Le gingembre, fluidifiant sanguin

Le gingembre favorise la circulation sanguine. C'est bien. Cependant, cet effet positif peut devenir négatif, par exemple pendant les règles. Si le gingembre est censé être un remède adapté pour les crampes menstruelles, il peut également les aggraver. Il peut également renforcer d'autres symptômes. Avant une intervention chirurgicale, il est également préférable d'éviter le gingembre en raison de ses propriétés fluidifiantes du sang. De plus, le gingembre a un effet anticoagulant. Si le gingembre est connu pour aider contre les nausées matinales pendant la grossesse, il est également discuté s'il pourrait induire un accouchement prématuré. Il n'y a pas encore de preuve scientifique claire de cela. Le service d'information "Embryotox" de la Charité de Berlin écrit : "Plusieurs études cliniques portant sur plus de 900 femmes enceintes n'ont trouvé aucun signe d'augmentation du risque de malformations congénitales ou de fausses couches." Le gingembre peut être consommé à des doses habituelles pendant la grossesse.

3. Consommer du gingembre pendant un rhume

Le gingembre contient des substances piquantes. Bien qu'elles ne soient pas aussi intenses que le piment, le gingembre peut encore irriter les membranes muqueuses de la bouche, causant une sensation de "brûlure". Bien que de nombreuses personnes se tournent vers le thé au gingembre pendant les rhumes, car il est censé aider contre la toux et la congestion, cela peut en réalité être contre-productif. Le gingembre irrite davantage les membranes muqueuses. Les produits au gingembre très concentrés ne sont pas utiles dans ce cas. Un gingembre bio n'a généralement pas besoin d'être pelé lorsqu'il est utilisé pour le thé. Cependant, si c'est du gingembre importé, par exemple de Chine, la situation est différente. "Dans ce cas, les pelures peuvent contenir des substances nocives comme les pesticides, donc le gingembre doit être pelé", explique Krehl.

4. Lorsque la vésicule biliaire fait mal

Le gingembre répond même à la vésicule biliaire, en augmentant potentiellement la production de fluide. Les personnes prédisposées aux calculs biliaires doivent donc consommer du gingembre avec prudence.

5. Interaction du gingembre avec les médicaments

Le gingembre, comme mentionné précédemment, a des propriétés fluidifiantes du sang. Par conséquent, les personnes prenant des médicaments qui fluidifient également le sang ne doivent pas consommer additionally du gingembre. La même chose s'applique aux antagonistes 5HT3 comme l'ondansétron, utilisés pour prévenir les nausées et les vomissements. Le gingembre est également censé avoir des effets similaires, et combiner

