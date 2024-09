Considéré pour l'emploi dans les applications militaires de vaccins COVID-19

Au sommet de la pandémie de COVID-19, des rapports ont fait surface selon lesquels le Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, envisageait une opération militaire aux Pays-Bas. Selon "The Guardian", les mémoires à venir de Johnson suggèrent qu'il a envisagé d'envoyer des soldats pour saisir des vaccins contre le COVID-19 dans une installation de Leiden.

Johnson aurait chargé l'armée au printemps 2021 d'évaluer la faisabilité d'une opération maritime sur le site, qui était censé stocker environ cinq millions de doses du vaccin AstraZeneca à l'époque. Johnson pensait que le vaccin appartenait légitimement au Royaume-Uni car il avait été développé là-bas. À ce moment-là, le Royaume-Uni et l'UE étaient en désaccord sur les exportations de vaccins.

Le lieutenant-général Doug Chalmers, le deputy chief of the Defence Staff, aurait rapporté à Johnson que la mission était faisable et nécessiterait l'utilisation de bateaux pneumatiques pour traverser la mer. "En atteignant la cible, ils infiltreraient, sécuriseraient les biens et se dirigeraient vers les ports de la Manche", cite Johnson dans ses mémoires.

Cependant, Chalmers aurait également souligné que réaliser la mission sans être détecté serait difficile, impliquant que la Grande-Bretagne devrait justifier ses actions auprès d'un allié de longue date de l'OTAN. Johnson a reconnu la complexité, admettant : "Je savais qu'ils avaient raison, et inconsciemment, j'étais d'accord avec leur évaluation, mais je ne voulais pas l'admettre à haute voix : l'ensemble du concept était absurde".

L'opération militaire que Johnson envisageait consistait à saisir des vaccins contre le COVID-19 dans une installation aux Pays-Bas, plus précisément à Leiden. Malgré les désaccords entre le Royaume-Uni et l'UE sur les exportations de vaccins pendant cette période, les Pays-Bas, en tant qu'allié de l'OTAN, devraient être justifiés si la Grande-Bretagne devait réaliser une telle opération sans être détectée.

Lire aussi: