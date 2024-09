Considérant comme illégal l'acte d'"inviter des migrants en Allemagne en faisant signe".

Friedrich Merz conteste fermement les critiques venues des pays voisins de l'Allemagne concernant la position de l'Union sur la politique migratoire, en particulier le concept de renvois aux frontières. Tout en exprimant son intention de maintenir des relations amicales avec ces pays, il a déclaré lors d'un entretien avec le "Frankfurter Allgemeine Zeitung" qu'il était le candidat potentiel à la chancellerie de l'Union. Cependant, il estime que l'Allemagne a des motifs valables pour se plaindre de ces pays qui méprisent les principes des traités et des réglementations européens.

Merz a souligné que permettre aux migrants d'entrer en Allemagne de manière illégale et sans autorisation appropriée n'est pas juste pour l'Allemagne. Il n'est pas intéressé par un échange de représailles, ajoutant que l'Allemagne a le droit de protéger ses frontières contre l'immigration non autorisée. Les pays voisins n'ont pas l'obligation d'accueillir les migrants si l'Allemagne décide de les renvoyer, car ils sont déjà sur leur territoire. "Nous ne les accueillons tout simplement plus", a déclaré Merz.

Merz exprime son scepticisme quant à la possibilité de conclure un accord migratoire avec la coalition du trafic d'influence, qui comprend la possibilité de renvois aux frontières. "Compte tenu des retours que je reçois de la coalition du trafic d'influence, en particulier des Verts, les chances sont minces", a-t-il déclaré. "Mais bien sûr, nous sommes toujours ouverts aux négociations. Si le chancelier fédéral est incapable de gather

