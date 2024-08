- Conséquence de l'acquisition illégale d'un véhicule à hautes performances

Un individu de 33 ans, ne disposant pas d'un permis de conduire valide, qui avait fait main basse sur une voiture de sport de luxe et pris la fuite devant les autorités, a écopé d'une peine avec sursis. La Cour d'appel de Hambourg a infligé une peine de un an et neuf mois de prison, suspendue pendant trois ans, pour le vol de voiture et d'autres méfaits. De plus, le juge a imposé une interdiction de conduire d'une durée d'un an à l'intéressé, comme l'a confirmé un porte-parole du tribunal.

Sous le couvert de la nuit du 21 février 2024, cet individu était au volant d'une voiture de sport, circulant dans le quartier de Lokstedt. L'intention était d'être arrêté par la police. Cependant, au lieu de se conformer, il a pris la fuite à grande vitesse, percutant un réverbère avec un Porsche Macan. Le conducteur a ensuite tenté de s'enfuir à pied, mais les forces de l'ordre ont réussi à l'appréhender, comme il a été rapporté à l'époque. La valeur de la voiture volée était estimée à environ 100 000 euros, selon l'accusation.

Ce trentenaire a également été reconnu coupable de conduite sans permis et de délit de fuite. Les poursuites concernant quatre autres vols de voitures de sport ont été abandonnées, comme l'a précisé un porte-parole du tribunal. Dans ces cas, des voitures de sport identiques avaient été volées à Hambourg. L'accusation initiale contre le trentenaire concernait cinq cas de vol aggravé. Le verdict final n'a pas encore été rendu public.

