20:15, Das Erste, Le Crime d'Usedom : Blanche-Neige, Policier

- Conseils télé pour le jeudi

La secrétaire de l'école Annett Ludwig (Christina Große) fait son jogging le long de la côte et découvre le corps d'un adolescent sous une falaise abrupte : Theo Jacobsen (Lasse Stadelmann), un élève de son école. Le jeune de 17 ans était connu pour être un solitaire discret. Karin Lossow (Katrin Sass) connaît Theo de l'école de commerce où elle enseigne un cours sur les questions juridiques pendant une semaine de projet. Coïncidence, elle a été témoin d'un cas de harcèlement contre Theo, le meilleur élève de la classe, et lui a proposé son aide.

20:15, ZDF, La Vie Nocturne, Comédie

Les meilleurs amis Milo (Elyas M'Barek) et Renzo (Frederick Lau) mènent une vie palpitante à Berlin en tant que barmen renommés, remplie de nombreuses fêtes et de liaisons éphémères. Mais tous deux aspirent à trouver l'amour vrai et à se poser. Lorsque Milo rencontre Sunny (Palina Rojinski), la manageuse de musique, il semble que son rêve se réalise - si seulement les activités illégales de Renzo ne venaient pas tout gâcher.

20:15, ProSieben, Beauté & Le Nerd, Émission de Rencontres

Huit nerds rencontrent huit beautés : Qui se plonge complètement dans le monde de l'autre ? Les couples beauté-nerd s'affrontent sur l'île de Koh Samui (Thaïlande). Seul(e)s celles et ceux qui montrent un véritable esprit d'équipe peuvent atteindre le podium des gagnants : Comment les beautés confiantes et les solitaires réservés peuvent-elles s'enrichir mutuellement ? Quel duo réussira à relever les défis amusants et remportera une chance de remporter 50 000 euros de prix ?

20:15, VOX, Les Minions, Divertissement d'Action Animé

Le destin des Minions est toujours de servir le plus mauvais méchant possible. Malheureusement, ces petits assistants loyaux n'ont pas toujours la chance de garder leur maître choisi en vie. Après des années de recherches infructueuses, Stuart, Kevin et Bob trouvent enfin leur "nouveau maître" en la personne de Scarlett Overkill, la première super-méchante femme. Elle leur demande de voler les célèbres Joyaux de la Couronne du Palais de Buckingham.

21:00, arte, Meurtre en plein été : Secrets de Famille, Série Policier

Ciment Stromma est une entreprise familiale dirigée d'une main de fer par Eva (Cecilia Nilsson). Lorsque celle-ci tombe malade, sa fille Jonna (Agnes Hargne Wallander) doit conclure une importante affaire. Cela conduit à un conflit avec son frère Sebastian (Hampus Hallberg), qui agit en tant que PDG. Eva ne lui fait pas confiance car il est accro au jeu et a de l

