- Conseils télé pour le jeudi

L'organisateur d'événements Björn Müller (Philip Birnstiel) retourne sur les lieux d'un crime un an après les faits. Lui et son ami et partenaire en affaires Philipp Wolf (Martin Bruchmann) ont été impliqués dans un accident de la route avec délit de fuite après une soirée arrosée, tuant un homme de famille avec des conséquences graves. Björn a fui le pays par la suite, tandis que Philipp a transformé leur entreprise d'événements, Bergfest, en l'un des principaux fournisseurs du secteur. Lorsque Björn réapparaît suddenly, rongé par la culpabilité, et annonce son intention de se rendre, Philipp est plongé dans la confusion.

20:15, Sat.1, Les Meilleurs Comiques d'Allemagne, Spectacle Comique

Les meilleurs humoristes en stand-up d'Allemagne présentent les blagues les plus drôles, les réparties les plus percutantes et les rires les plus tonitruants de leurs derniers spectacles. Parmi eux figurent Chris Tall, Paul Panzer, Cindy aus Marzahn, Mario Barth, Michael Mittermeier, Mirja Regensburg, Ralf Schmitz et bien d'autres encore.

20:15, 3Sat, Requiem pour les Morts, Drame Policier

L'avocat Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) pense avoir tout vu, mais une jeune femme apparaît alors dans son bureau, à la recherche de son père biologique après la mort de son beau-père. Rachel Cohen (Mercedes Müller) est venue de New York à Berlin pour découvrir ce qui s'est passé pendant l'été des débuts des années 1990. Cet été-là, Vernau était étudiant à Boston et faisait partie des quatre colocataires amoureux de la mère de Rachel.

20:15, RTL, Achat ou Rêve ? Les Secrets de nos Discounteurs, Magazine

Aliments, meubles, forfaits de vacances - les discounteurs ont tout ! Mais est-ce que ce "tout-en-un" est vraiment aussi bon et pas cher qu'annoncé ? RTL mettra cela à l'épreuve en confrontant deux familles : l'une qui fait ses courses uniquement chez les discounteurs, l'autre chez les producteurs ou les boutiques spécialisées. Qui économise vraiment de l'argent à la fin ? Quels produits sont de meilleure qualité ? Et les vacances chez les discounteurs sont-elles vraiment moins chères que celles d'une agence de voyages ?

20:15, VOX, Le Septième Fils, Fantastique

Il y a dix ans, le chasseur de fantômes John Gregory (Jeff Bridges) a réussi à emprisonner la puissante sorcière Malkin (Julianne Moore), sauvant l'humanité d'elle et de ses partisans. Mais lorsque Malkin s'échappe, le destin de l'humanité repose entre les mains de jeune Tom Ward (Ben Barnes), qui ne sait rien de sa destinée. Il est le septième fils d'un septième fils, un "Spook". Seul John Gregory révèle à Tom ses pouvoirs, mais le temps est compté pour lui apprendre l'art de la chasse aux fantômes.

