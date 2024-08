20:15, ProSieben, Freelance, Action-Comédie

- Conseils télé pour le dimanche

Après que Mason Pettits (John Cena) a été renvoyé de son unité spéciale suite à une tentative d'assassinat ratée sur un dictateur, il doit se contenter d'un travail de bureau ennuyeux. C'est donc avec soulagement qu'il accepte un poste de garde du corps pour la journaliste Claire Wellington (Alison Brie). Mason prend le job, mais Claire a pour projet d'interviewer precisely the man he was supposed to kill.

20:15, Sat.1, JGA: Jasmin. Gina. Anna., Comédie

Jasmin (Luise Heyer), Gina (Taneshia Abt) et Anna (Teresa Rizos) se réjouissent de la soirée d'enterrement de vie de jeune fille de leur amie Helena (Julia Hartmann) à Ibiza. Mais lorsque le voyage est annulé à la dernière minute, les trois décident de partir seules à l'île pour profiter de leur vie de célibataire. Cependant, elles tombent nez à nez avec l'ex-petit ami de Jasmin, Tim (Dimitrij Schaad), et ses amis. Malgré ces invités indésirables, les amies refusent de laisser leur bonne humeur être gâchée.

20:15, Das Erste, Tatort: Level X, Policier

Simson (Merlin Rose), 17 ans, est un "blagueur" à succès. Il joue des tours aux gens, les filme et diffuse tout en direct sur Internet. Cette activité lui apporte de la célébrité et de l'argent. Mais lorsqu'il se retrouve face à un gang de motards, il se fait tirer dessus par un inconnu. Malgré la présence de nombreux témoins en direct et en personne, il n'y a pas de description utilisable du suspect. Les détectives de Dresde, Henni Sieland (Alwara Höfels) et Karin Gorniak (Karin Hanczewski), plongent dans le monde des stars d'Internet.

20:15, RTL deux, Die Schadenfreundinnen, Comédie

Carly (Cameron Diaz) pense être en couple heureux avec Mark (Nikolaj Coster-Waldau) jusqu'à ce qu'elle rencontre sa femme Kate (Leslie Mann). Les deux femmes découvrent qu'elles ont plus en commun que le même homme et deviennent amies. Bientôt, elles apprennent que Mark a une troisième maîtresse (Kate Upton) qui se joint à elles. Ensemble, les "Schadenfreundinnen" ourdissent des plans pour se venger de Mark.

20:15, ONE, Freundinnen - Alle für eine, Tragi-comédie

Pour Karla (Katja Riemann), le monde s'écroule : elle apprend qu'elle ne peut plus avoir d'enfants et que son mari infidèle, Max (Thomas Huber), va devenir père. Au lieu de trouver du réconfort auprès de son ancienne amie Sascha (Nicolette Krebitz), elle apprend une mauvaise nouvelle encore plus grave : Sascha, une mère célibataire, est gravement malade. Pour gathering strength for her treatment, she wishes for a revival of their girl band. Pour que le légendaire "ChiX" se produise à nouveau ensemble, Karla doit faire la paix avec sa sœur haïe, le mannequin

