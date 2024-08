20:15, ZDF, Le Carré Noir, Comédie Policier

Conseils télé lundi

Les voleurs d'art Vincent (Bernhard Schütz) et Nils (Jacob Matschenz) ont dérobé la fameuse toile russe "Le Carré Noir". La remise du tableau au client doit avoir lieu sur un paquebot. Pour monter à bord, ils maîtrisent deux passagers et prennent leur identité. Il s'avère que les deux vacanciers étaient engagés comme imitateurs de David Bowie et Elvis Presley. Vincent, artiste raté, et Nils, kleptomane, doivent maintenant les remplacer.

20:15, Sat.1, Rewe, Edeka, Kaufland & Co. - Le Grand Check-up des supermarchés de Sat.1, Doc

En 2023, l'industrie alimentaire allemande a généré environ 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les supermarchés, ainsi que les discounters, sont la destination de prédilection pour la plupart des Allemands - plus de 40 % les fréquentent plusieurs fois par semaine, selon une enquête commandée par Sat.1. Mais comment se débrouillent Edeka, Kaufland, Rewe et compagnie en termes de choix, de fraîcheur et de qualité ? Et comment se démarquent-ils des discounters ?

20:15, Das Erste, Expérience Terre : Nos Forêts, Doc

Aujourd'hui, toutes les forêts indigènes sont "nature humaine". Les monocultures de sapins, en particulier, ont été considérablement détruites par les scolytes, les tempêtes et les canicules. Ce qui semble être une catastrophe pour beaucoup se révèle être une bénédiction pour les forêts : des espèces menacées réapparaissent Suddenly. Lynx, tétras lyres, coléoptères perdus depuis longtemps et bien d'autres se multiplient. Même le loup fait son retour.

20:15, kabel eins, Mensonges Véritables - Mensonges Véritables, Film d'Action

Helen (Jamie Lee Curtis) croit que son mari est un ennuyeux vendeur et le trompe. Mais en réalité, son mari est un agent secret. Harry (Arnold Schwarzenegger) utilise son travail pour espionner sa femme. Alors qu'il est censé lutter contre un groupe terroriste, ses affaires professionnelles et personnelles se mélangent. Depuis qu'Helen est infidèle, il doit surveiller de près sa surveillance. Il veut la reconquérir, mais les terroristes se rapprochent dangereusement.

22:15, ZDF, Le Yacht, Thriller

Un groupe de riches fêtards est bloqué sur leur yacht privé en Méditerranée après une nuit animée. Ils sont bientôt terrorisés par un mystérieux stranger (Eduardo Valdarnini). Le stranger révèle de lourdes secrets et oppose les six otages les uns contre les autres jusqu'à ce qu'ils se détruisent mutuellement. Isolés du monde extérieur, la situation empire fatalement.

