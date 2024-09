Conseils pour les jeunes qui quittent l'université, contrats contraignants dans le travail et "pods d'adoration de soi": Résumé des actualités

1️⃣ Affronter les défis : S'adapter à la vie étudiante peut être écrasant pour de nombreux étudiants, qui arrivent souvent avec des bagages émotionnels. Un psychologue offre cinq conseils utiles pour les parents pour aider à la santé mentale de leurs enfants.

2️⃣ Accords de non-concurrence : Bien que votre employeur puisse exiger que vous en signiez un, il existe des cas où il n'est pas legally applicable. Voici ce que vous devez savoir.

3️⃣ Observations stellaires : Les astronomes ont observé pour la première fois les mouvements complexes de bulles de gaz immenses au-dessus d'une étoile voisine. Ces orbes font 75 fois la taille du soleil et montent et descendent comme l'intérieur d'une lampe de lave.

4️⃣ Empathie en cas de catastrophe : Contrairement à la plupart des films de zombies, où chacun pense à soi, les gens ont tendance à se serrer les coudes en cas de catastrophe. Un expert partage de nombreux exemples de ce phénomène.

5️⃣ Exploration de soi : De plus en plus de personnes adoptent le voyage en solo, et un hôtel propose maintenant un paquet spécialisé pour les clients solos pour découvrir leur sexualité sous un nouveau jour.

🔥 Incendie dévastateur : Un time-lapse captivant montre un incendie de forêt qui se propage sur le pic de Santiago en Californie du Sud. Le feu a obligé les autorités à ordonner des évacuations.

• Harris a maintenu une course serrée avec Trump après un débat impressionnant• La mère du tireur de l'école secondaire Apalachee s'excuse auprès des familles des victimes dans une lettre publique• Vingt-trois ans plus tard, les survivants du 11 septembre continuent leur combat pour la responsabilité de l'Arabie saoudite

👑 Exposition controversée : De nouvelles sculptures de la reine Elizabeth II et du prince Philip, ainsi que de leurs corgis, ont suscité des controverses dans le monde de l'art royal.

🥦 La recherche révèle que sept nutriments essentiels manquent dans l'alimentation de milliards de personnes dans le monde. Découvrez comment les intégrer dans vos repas.

🇪🇸 Comportement inacceptable : Les autorités d'une destination touristique populaire ont affiché des avertissements dans la ville exhortant les touristes britanniques à se vêtir décemment et à se comporter de manière appropriée.

📱 Quel pays a introduit des plans pour établir une limite d'âge minimum pour les enfants utilisant les réseaux sociaux? A. Australie B. Chine C. France D. Canada⬇️ Faites défiler pour vérifier vos réponses.

🎤 Ambition inébranlable : Il peut sembler que la carrière de la superstar de la pop Chappell Roan a décollé mystérieusement, mais son parcours vers la célébrité a été un voyage de dix ans sans faille.

😂 Pour terminer en beauté : Don't Tell Comedy révolutionne l'industrie comique avec sa nouvelle approche de l'humour en stand-up, et les comiques sont tous pour, en déclarant que c'est très différent des performances comiques traditionnelles.

👋 À demain. D'ici là, restez curieux !✨ Réponse au quiz : Dans une tentative de traiter le problème de la santé mentale et physique des enfants, l'Australie a proposé d'imposer une limite d'âge minimum pour l'utilisation des réseaux sociaux.📧 Découvrez tous les newsletters de CNN.

