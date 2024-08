20:15 CET, ZDF, Wilsberg: Tous des Mensonges, Crime

- Conseils pour le samedi

Au marché, Ekki (Oliver Korittke) est attaqué par un contribuable délinquant. Témoin Paul Schlachter (Wolfgang Maria Bauer) est légèrement blessé en essayant d'aider Ekki. Wilsberg (Leonard Lansink) emmène Schlachter chez Dr. Britta Lüders (Brigitte Zeh), qui demande l'aide de Wilsberg. Un ancien patient nommé Oliver Busch propage des mensonges à son sujet en ligne. Wilsberg promet d'y remédier. Cependant, lorsqu'il entre dans l'appartement de l'enquêteur journaliste et ancien toxicomane Oliver Busch, il le trouve mort.

20:15 CET, Sat.1, Chantez, Comédie numérique

Le théâtre de Buster Moon est au bord de la ruine. Pour sauver la salle de musique, le petit koala organise un concours de chant. Affaire conclue : bientôt, des centaines d'animaux se présentent à sa porte pour participer au nouveau spectacle. Ce que Buster ignore : sa secrétaire excentrique a imprimé 100 000 dollars au lieu de 1 000 sur les flyers. Un tourbillon de chansons entraînantes et de nombreuses émotions commence.

20:15 CET, ProSieben, Die Quatsch Comedy Show - Best of, Show comique

Le Quatsch est de retour sur ProSieben ! Avec des one-man shows et plein de spectacle. Attendez-vous à des actions amusantes, des parodies, des performances musicales et, bien sûr, les meilleurs comiques d'Allemagne. Chaque semaine, de nouveaux grands Quatsch. Scène libre pour "Die Quatsch Comedy Show" avec le duo de présentateurs Tahnee et Khalid Bounouar, qui affrontent des défis amusants et font rire le public.

20:15 CET, ONE, La Noisette Durcie : L'Armes Deal, Crime

Un coup de feu réveille Koops (Aljoscha Stadelmann) après une nuit de beuverie dans la haute chaise. Le shérif de la petite ville, encore ivre, tombe sur le patron motard Andy Blome (Nicki von Tempelhoff) au milieu de la forêt en cherchant son copain buveur, le forestier Heiko (Sebastian Weiss), et trouve cela très suspect. Koops ignore que Blome est responsable de la mort de Heiko et poursuit un membre de gang en fuite (Aurel Manthei), mais décide de garder un œil sur Andy à partir de maintenant.

20:15 CET, RTL zwei, L'Identité Bourne, Thriller d'espionnage

Un homme inconnu gravement blessé (Matt Damon) est secouru au milieu de la mer par un bateau de pêche. Il ne se souvient pas de son nom ni de son passé. Sous sa peau, ils trouvent une implantation avec un numéro de compte bancaire suisse. Il se rend à Zurich et découvre qu'il a dû être actif en tant qu'agent au service du gouvernement et en tant que tueur à gages sous le nom de Jason Bourne.

À un autre créneau horaire, une autre série policière captivante est diffusée sur ZDF. À 20:15 CET, vous pouvez regarder 'Wilsberg: Der Krawall – ZDFneo'.

De plus, si vous vous intéressez à l'actualité et aux affaires courantes, ZDF diffuse également le 'Heute Journal' tous les jours à 20:15 CET.

Lire aussi: