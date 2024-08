"Conseils aux entreprises" pour des réductions plus élevées pour les préretraites

Les personnes souhaitant prendre leur retraite plus tôt le peuvent à partir de l'âge de 63 ans, mais doivent généralement accepter des réductions. Cependant, compte tenu de la pénurie de compétences, celles-ci devraient être plus élevées, selon un économiste de renom.

L'économiste Martin Werding plaide en faveur de réductions plus élevées pour les employés prenant leur retraite plus tôt. S'il considère acceptable que les gens puissent prendre leur retraite avec des réductions à partir de 63 ans, il estime que le taux actuel de 3,6 % par an est trop faible. Il propose plutôt un taux compris entre 5 et 6 %, selon lui.

Il considère également inapproprié d'accorder des pensions anticipées sans réduction aux travailleurs en bonne santé, à revenu moyen ou élevé, compte tenu de la pénurie croissante de compétences.

La proposition de Werding fait suite à de nouvelles données de l'assurance retraite concernant les retraités qui continuent de travailler. Selon une demande de la gauche au gouvernement fédéral, il y avait 1,3 million de travailleurs retraités à la fin de 2022. Le nombre de personnes ayant un emploi tout en percevant une pension a augmenté de manière significative en Allemagne au cours des 15 dernières années, a déclaré Werding. Seule une petite partie de ce groupe reste active pour des raisons financières. Dans ce cas, il ne s'agit pas toujours d'éviter la pauvreté, mais de créer un espace financier supplémentaire, a-t-il ajouté.

Pas de réduction à partir de 45 ans avec 45 années de cotisations

En Allemagne, il est généralement possible de prendre sa retraite plus tôt à l'âge de 63 ans - avec l'âge minimum ajusté en fonction de l'âge de retraite normal. Les assurés doivent justifier de 35 années d'assurance auprès de l'assurance retraite allemande - et accepter des réductions. La réduction est de 0,3 % par mois avant l'âge de retraite personnel, soit 3,6 % par an. Ceux ayant 45 années de cotisations peuvent même prendre leur retraite plus tôt sans réduction.

La pénurie de compétences dans la force de travail rend le taux actuel de 3,6 % par an pour les retraités anticipés inapproprié, selon Werding. Les efforts pour introduire des pensions anticipées sans réduction pour les travailleurs qualifiés pourraient aggraver la pénurie actuelle de travailleurs qualifiés.

