- Conseil des travailleurs du constructeur automobile: Nous défendrons chaque position au travail

Dans la négociation sur les stratégies d'économies chez Volkswagen, le conseil des travailleurs de l'usine de la ville frisonne orientale d'Emden plaide également en faveur de négociations rapides entre la direction et les syndicats. La révocation de l'assurance d'emploi en vigueur depuis 1994 hier a brisé la confiance, a déclaré Herbert de Vries, vice-président du conseil des travailleurs d'Emden. "Il faut qu'on se réunisse autour de la table." Avant cela, environ 40 délégués du conseil des travailleurs et du syndicat IG Metall ont discuté de la situation actuelle lors d'une visite du ministre-président de Basse-Saxe, Stephan Weil (SPD). Weil a également plaidé pour des négociations rapides par la suite.

"On a eu une grande réunion, une discussion ouverte," a déclaré de Vries par la suite. Les travailleurs comptent sur le soutien du ministre-président, qui est également membre du conseil de surveillance de VW. Il est maintenant crucial de calmer la situation et de rassurer les travailleurs. "Les travailleurs n'ont rien fait de mal. À mon avis, la direction a pris quelques décisions stupides et a fait quelques mauvais choix," a déclaré de Vries. "On se battra Surely for every job," a-t-il ajouté. Cela s'applique que ces emplois soient à Emden ou ailleurs.

Le principal employeur de Volkswagen en Frise orientale

Environ 8 000 personnes travaillent dans l'usine de Frise orientale. L'usine d'Emden, où l'entreprise fabrique des voitures depuis 60 ans, est un site important pour l'expansion des véhicules électriques de l'entreprise. Au fil des ans, Volkswagen a transformé l'usine en un hub de production de véhicules électriques purs - la première de ce type en Basse-Saxe. L'entreprise a dépensé plus d'un milliard d'euros à Emden depuis 2020 pour développer de nouvelles capacités de production. Cependant, la suppression de la subvention pour les véhicules électriques en Allemagne à la fin de 2023 a également entraîné une baisse de la demande. Par conséquent, l'usine automobile d'Emden fonctionne actuellement en dessous de sa capacité maximale.**

"Si la mobilité électrique décolle, on a les bons modèles, alors il faut qu'on puisse répondre à la demande du marché," a déclaré de Vries. "Fermer l'usine ne nous aiderait pas dans ce domaine."

Volkswagen a récemment déclaré qu'elle devait réduire drastiquement les coûts de sa marque principale. Les départs anticipés et les packages de départ proposés ne sont plus suffisants. Les fermetures d'usines et les licenciements pour raisons opérationnelles chez la marque principale VW ne sont plus à exclure, a déclaré le plus grand constructeur automobile d'Europe.

