Connie Chiume, actrice de "Black Panther", décédée à 72 ans.

Sa famille a confirmé son décès dans un hôpital de Johannesbourg dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué publié sur Instagram mardi, ils ont déclaré : "La famille Chiume a le regret de vous informer du décès de l'actrice internationale primée Connie Chiume.

Connie Chiume, 72 ans, est décédée à l'hôpital Garden City aujourd'hui, le 6 août 2024. La famille demande de la confidentialité pendant cette période difficile. La famille communiquera plus de détails dans les jours à venir."

Chiume, qui incarnait le chef tribal Zawavari dans "Black Panther" et son suite "Black Panther: Wakanda Forever" en 2022, était une figure connue dans son pays natal, l'Afrique du Sud.

Le gouvernement sud-africain a rendu hommage à elle sur X en déclarant : "Nos condoléances les plus sincères à la famille, aux amis et aux collègues de l'actrice multi-récompensée et légendaire Connie Chiume. Son travail exceptionnel sera toujours mémorable. #RIPConnieChiume."

Connie Chiume est née en Afrique du Sud en 1952, fille d'un père malawien et d'une mère zouloue, selon son profil sur le site de son agence, MLA. Avant de se lancer dans une carrière dans le spectacle qui a duré plus de 45 ans, elle a été formée comme infirmière et a travaillé comme enseignante.

Sa première apparition dans le monde du divertissement date de 1977 lorsqu'elle a rejoint une comédie musicale appelée "Sola Sola", qui a tourné en Israël et en Grèce. Elle a ensuite accumulé de nombreux crédits à la fois sur scène et à l'écran, notamment dans la populaire série télévisée sud-africaine "Gomora".

Dans un hommage publié sur Instagram, MLA a écrit : "Nous sommes tous choqués et dévastés par le décès de notre bien-aimée Connie💔

Alors que le soleil se couche sur cette journée profondément triste, nous partagerons plus d'informations sur Connie, sa vie merveilleuse et son succès incroyable dans l'industrie dans les semaines à venir.

Nous avons tous été bénis de l'avoir connue.

La famille de Connie a demandé de la confidentialité pendant cette période difficile."

Au cours de sa carrière illustre, Connie Chiume a enchanté de nombreuses scènes et écrans avec son talent, offrant des heures de divertissement à ses fans. Le gouvernement sud-africain a reconnu ses contributions en lui rendant hommage sur leur plateforme de réseaux sociaux, mettant en avant son travail exceptionnel et son héritage.

