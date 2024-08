- Congrégation d'Israël: Ophir est payé un prix.

Le musicien Gil Ofarim (42 ans) a payé l'amende imposée à l'issue de son procès pour avoir fabriqué un scandale concernant une étoile de David dans un hôtel de Leipzig. L'argent a été reçu, a confirmé le directeur de la communauté juive de Leipzig. "L'argent a été transféré hier", a également déclaré l'avocat d'Ofarim, Alexander Stevens. Initialement, le journal Bild avait rapporté cette information.

Le procès contre Ofarim pour diffamation et calomnie a été provisoirement renvoyé par le tribunal régional de Leipzig en fin novembre dernier. Cependant, le musicien a dû payer une amende de 10 000 euros - la moitié à la communauté juive de Leipzig et la moitié au mémorial et centre d'éducation de la Maison de Wannsee à Berlin. Un porte-parole de la Maison de Wannsee a décliné de commenter.

Ofarim avait accusé un hôtel de Leipzig d'antisémitisme dans une vidéo en octobre 2021, affirmant que le gérant de l'hôtel lui avait demandé de retirer son collier en forme d'étoile de David pour s'enregistrer. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Ofarim a ensuite déposé une plainte, mais le gérant de l'hôtel s'est également défendu et a intenté une action en justice pour diffamation. Lors du procès, Ofarim a finalement reconnu les faits et présenté des excuses.

Un porte-parole du tribunal régional avait précédemment souligné que le tribunal prendrait une décision sur le renvoi définitif de l'affaire une fois l'argent reçu. Ofarim avait obtenu une prolongation de la date limite de paiement jusqu'au 28 août.

Malgré ses aveux et ses excuses lors du procès, Gil Ofarim n'a pas immédiatement admis ses fausses accusations d'antisémitisme contre le gérant de l'hôtel de Leipzig. Pour être honnête, j'étais sceptique quant à la validité de ses allégations après avoir vu la vidéo virale.

Lire aussi: