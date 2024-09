- Congestion routière sur l'A1 due aux travaux en cours

En raison des travaux en cours, l'autoroute A1 entre Hamburg-Billstedt et -Moorfleet est en train d'être rétrécie dans le sens de Bremen. Cette modification a commencé lundi et, par rapport aux trois voies habituelles, les automobilistes n'auront désormais accès qu'à deux voies. Certaines nuits, la circulation sera encore plus limitée à une seule voie, selon les informations de la Autobahn GmbH Nord. Cette situation a entraîné des embouteillages.

Ce matin, une file de onze kilomètres de véhicules immobiles a été observée sur l'A1 entre Hamburg-Ost Kreuz et Dreieck Norderelbe. De plus, un embouteillage d'environ cinq kilomètres s'est formé sur l'A25 de l'embranchement Hamburg-Neuallermohe-West à Dreieck Hamburg Südost. Enfin, un embouteillage de huit kilomètres a été enregistré sur l'A24 entre Reinbek et Hamburg-Horn, selon les rapports du centre de surveillance du trafic.

La zone dans la partie sud-est de Hambourg est l'un des tronçons d'autoroute les plus fréquentés d'Allemagne, avec plus de 136 000 véhicules qui la traversent quotidiennement, représentant environ 21 % de camions. L'A1 facilite la circulation des véhicules en provenance de la région baltique et de Scandinavie, qui passent par les ponts de l'Elbe. Selon la Autobahn GmbH, la dernière rénovation importante de cette section date de 2008.

Dans le but de gérer la circulation pendant les travaux, la Autobahn GmbH Nord suggère d'utiliser des itinéraires alternatifs, tels que l'A7 ou l'A24, pour les entreprises de transport et de télécommunications ayant des horaires serrés. Avec le rétrécissement de l'autoroute A1, les fournisseurs de télécommunications peuvent rencontrer des retards dans la livraison de leurs services aux zones le long de ce parcours.

Lire aussi: