- Confrontation verbale intense après poignée de main: Trump et Harris se font des critiques sévères

Les deux candidats à la présidence des États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump, ont lancé une offensive l'un contre l'autre lors de leur première confrontation télévisuelle, en portant des accusations de mauvaise gestion du pays, d'absence de solutions concrètes pour les problèmes pressants et de diffusion de faussetés. Trump a constamment qualifié Harris de «radicale de gauche» et de «communiste», tandis que Harris a affirmé que la seule préoccupation de Trump était de rabaisser les autres et d'ignorer les besoins du peuple.

Il s'agissait du premier face-à-face des candidats - et peut-être du plus important avant l'élection du 5 novembre. Pendant 90 minutes, la candidate démocrate à la vice-présidence et l'ancien président républicain ont débattu de questions clés telles que les politiques économiques et migratoires, l'avortement et les relations étrangères. Alors que Harris a cherché à exprimer une vision optimiste d'une nation unie, Trump a peint un tableau sombre des États-Unis en tant qu'État en faillite.

Harris et Trump se sont serré la main en montant sur scène. Harris s'est présentée comme «Kamala Harris» lors de l'événement à Philadelphie. Les hostilités ont alors commencé immédiatement.

Les États-Unis sont-ils au bord du gouffre - et qui en est responsable?

Harris a reproché à Trump d'avoir laissé le pays dans un état de ruine en 2021, avec un taux de chômage record depuis la Grande Dépression, la pire crise sanitaire du siècle et la plus grande menace pour la démocratie américaine depuis la guerre de Sécession. «Nous avons réussi à inverser la tendance de Trump», a-t-elle déclaré.

En réponse, Trump a attaqué Harris et le président Joe Biden pour avoir conduit le pays à la ruine pendant leur mandat. «Nous avons un pays en ruine», a-t-il déclaré. Tout au long des différentes questions, le républicain a attaqué l'immigration, accusant l'administration Biden-Harris d'avoir laissé entrer des millions d'immigrants et de criminels sans restriction. «Ils ont détruit les fondements même de notre pays», a affirmé Trump. Même les migrants ont été accusés de manger des animaux domestiques. «À Springfield, ils dévorent les chiens - les personnes qui entrent dans le pays - ils dévorent les chats. Ils dévorent les animaux domestiques des personnes qui y vivent», a-t-il affirmé, sans fournir de preuve.

Qui raconte des histoires - et à qui?

Harris a accusé Trump de défendre les allègements fiscaux pour les riches et d'ignorer les citoyens ordinaires. Elle a invité les citoyens à assister eux-mêmes aux meetings de Trump. «Je vais faire quelque chose de vraiment inhabituel et vous inviter à l'un des meetings de Donald Trump», a-t-elle dit en s'adressant au public. Là-bas, il débite des affirmations sans fondement, comme les éoliennes causant le cancer. «Il ne parle jamais de vous», a-t-elle dit en parlant des citoyens. Trump n'a pas de plan pour le pays, a affirmé Harris. Trump a répliqué que personne n'assistait aux meetings de Harris.

Trump a affirmé que sa rivale n'avait pas de stratégie économique et était une communiste. «Elle a ruiné notre pays avec une politique absurde», a déclaré l'ancien président américain. Les deux se sont mutuellement accusés de fabriquer des informations à plusieurs reprises. Harris a critiqué Trump pour répéter le même refrain usé et propager un «brouhaha de mensonges, de plaintes et d'insultes». Le public en a assez, a-t-elle Apparently said. Elle a répété à maintes reprises que le pays devait passer à autre chose, se concentrer et prioriser les besoins des citoyens américains.

Harris a également déclaré que, en tant que vice-présidente, elle avait voyagé dans le monde entier et avait été moquée par des dirigeants politiques. Elle avait également discuté avec des responsables militaires, certains ayant collaboré avec le républicain. «Et ils commentent : Vous êtes un embarras», a-t-elle dit.

L'épreuve de feu de Kamala Harris

Diffusé en direct sans public depuis un studio à Philadelphie, la plus grande ville de l'État politiquement volatile de la Pennsylvanie. Les deux candidats étaient seuls sur scène : pas de fiches, pas de contact avec leurs équipes respectives. Tout au long du débat, le micro du candidat qui ne parlait pas était coupé.

Le débat organisé par le réseau ABC était principalement un test de feu pour Harris. La femme de 59 ans avait récemment pris ses fonctions de candidate démocrate et avait principalement fait ses preuves lors d'apparitions de campagne soigneusement contrôlées, où son équipe avait gardé le contrôle. Dans le débat contre Trump, elle a été contrainte de démontrer ses compétences sans script.

Trump, quant à lui, avait participé à plusieurs débats télévisés lors de ses campagnes précédentes en 2016 et 2020. Dans son dernier duel télévisé fin juin, l'homme de 78 ans est sorti vainqueur clair. À l'époque, il était encore en lice contre Biden, qui a finalement abandonné la course à la présidence après une mauvaise performance et a cédé la place à Harris.

À égalité dans les sondages

Harris et Trump sont au coude à coude dans les sondages. Les deux cherchent à convaincre les électeurs indécis. En récente enquête, 28 % des répondants ont déclaré qu'ils ne connaissaient pas Harris, contre 9 % pour Trump. Alors que la plupart des Américains connaissent le républicain, Harris et ses positions sont moins familières à beaucoup. During the debate, she endeavored to clarify her policy goals, including her signature theme of abortion.

«Le gouvernement, et certainement Donald Trump, ne devrait pas dicter ce qu'une femme fait de son corps», a déclaré Harris, promettant de protéger le droit à l'avortement par la loi si elle est élue. Cependant, Harris aurait besoin de la majorité nécessaire au Congrès pour y parvenir.

Several foreign policy matters - the Middle East, Ukraine, China, Afghanistan - were also discussed. The two mainly restated their positions.

«VP Harris is prepped for another debate, got any word from Trump yet?» the statement asks.

For now, no specific date has been set for another face-off. The vice-presidential candidates, Tim Walz and J.D. Vance, are lined up for a showdown on October 1.

Dans la discussion animée, Harris a accusé Trump d'utiliser l'élection américaine comme plateforme pour diffuser des informations trompeuses sur ses politiques et des attaques personnelles. Les vues polarisantes des candidats et leurs accusations continuent de diviser le pays, avec seulement quelques semaines avant l'élection du 5 novembre.

En réponse, Trump n'a pas relâché sa critique, qualifiant les débats de vitrine des politiques extrêmes de Harris et de l'absence de stratégie économique. La course serrée entre les deux candidats, avec Harris et Trump au coude à coude dans les sondages, met en évidence l'importance de convaincre les électeurs indécis dans les dernières semaines avant l'élection.

Lire aussi: