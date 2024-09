- Confrontation politique impliquant Trump et l'approbation de Swift pour Harris

U.S. candidate à la présidence Kamala Harris a croisé le fer avec son adversaire, Donald Trump, lors d'un débat télévisé animé. Curieusement, la célèbre chanteuse pop Taylor Swift a ensuite apporté son soutien à Harris après le débat. L'échange intense entre Harris et Trump a vu les deux leaders échanger des piques, s'accuser mutuellement de mener le pays à l'astrophe, de manquer de stratégie cohérente pour les problèmes pressants et de propager des faussetés. L'endorsement de Swift pour Harris a immédiatement attiré l'attention, compte tenu de son influence considérable aux États-Unis et de son potentiel pour influencer le résultat de l'élection.

Les deux font leur première apparition

Pour la première fois, la vice-présidente sortante Harris et l'ancien président Trump se sont rencontrés face à face - une rencontre qui a probablement eu une importance considérable en vue du jour du vote du 5 novembre. During their initial encounter on stage, the two exchanged handshakes. Democratic candidate Harris introduced herself as "Kamala Harris" in the Philadelphia event hall, following which both began their attacks.

Trump a fréquemment qualifié Harris de "gauche radicale". En riposte, la démocrate a répété accusé son adversaire de ne pas valoriser les besoins des citoyens et de se concentrer uniquement sur la destruction des autres.

Critique du chaos et de la turbulence

Harris a critiqué l'état du pays pendant la présidence de Trump en 2021, notant les taux de chômage les plus élevés depuis la Grande Dépression, la pire crise de santé en un siècle et la plus importante attaque contre la démocratie américaine depuis la guerre de Sécession. "Ce que nous avons accompli, c'est de nettoyer le désordre laissé par Donald Trump."

Trump, de son côté, a accusé Harris et le président Biden d'avoir ruiné le pays pendant leur mandat. "Nous avons une nation en decline," a-t-il affirmé. Trump a harcelé sur le sujet de l'immigration tout au long du débat, accusant Harris et Biden d'avoir laissé entrer des millions de migrants et de criminels non contrôlés et de prétendre que les migrants mangeaient des animaux domestiques à Springfield, sans fournir de preuve.

Proposition inhabituelle

Harris a accusé Trump d'avoir plaidé en faveur de baisses d'impôts pour les riches tout en ignorant les citoyens ordinaires. Elle a encouragé le public à assister à l'un des événements de campagne de Trump pour witnesser ses allégations absurdes, telles que celles suggérant que les éoliennes causent le cancer. En réponse, Trump a argué que les gens ne se donnaient même pas la peine d'assister aux événements de campagne de Harris. Il a accusé Harris de manquer de stratégie économique et d'être une marxiste.

Harris, de son côté, a affirmé qu'elle avait voyagé dans le monde entier en tant que vice-présidente et avait rencontré des rires de la part des chefs d'État à la mention de Trump. Elle a également parlé à des militaires de haut niveau, certains ayant travaillé avec le républicain. "Ils vous considèrent comme une honte."

Nouvelles débuts ou vieilles connaissances?

Tout au long du débat, les deux candidats ont échangé des accusations, avec Harris se plaignant des mêmes vieilles allégations non fondées de Trump. Elle a exhorté le public à passer outre et à se concentrer sur l'adressage des besoins des citoyens américains.

Dans sa déclaration finale, Harris a plaidé pour "un nouveau chemin vers l'avenir" et l'unité plutôt que la division. Elle a mis en évidence le fait que les Américains partagent plus de similitudes que ce qui les divise. Cependant, l'appel de Harris à un nouveau départ, malgré avoir servi comme vice-présidente pendant trois ans et demi, pourrait être un point faible dans sa campagne. Trump a constamment interrogé Harris sur la raison pour laquelle elle n'avait pas mis en œuvre ses politiques proposées pendant son mandat. Il l'a qualifiée de "pire vice-présidente de l'histoire".

Un coup de pouce crucial pour Harris après un test difficile

Le débat, organisé par ABC, a servi de test sévère pour Harris, tandis que Trump avait déjà participé à de nombreux débats télévisés, notamment lors de ses campagnes de 2016 et de 2020. Dans sa dernière apparition télévisée, qui a eu lieu en fin de juin, Trump est sorti vainqueur clair. Suite à ce débat, Harris a remplacé le président Biden en tant que candidate démocrate à la présidence, un changement qui s'est produit il y a seulement quelques semaines. Avant le débat contre Trump, Harris n'était apparue qu'à des événements de campagne méticuleusement chorégraphiés sur lesquels elle avait un contrôle strict. During the face-off against Trump, she was required to perform without a script.

Curieusement, quelques minutes seulement après la fin du débat, la figure influente des États-Unis Taylor Swift a exprimé son soutien à Harris, déclarant son intention de voter pour Harris et son colistier, Tim Walz, lors de l'élection présidentielle. During her Instagram post, Swift a exprimé son intérêt à éduquer ses followers sur les positions des candidats. Au sujet de Harris, Swift a écrit, "Elle est une leader réfléchie et talentueuse, et je crois que notre pays peut accomplir beaucoup plus s'il est guidé par la sagesse plutôt que le chaos."

Une course serrée

Harris et Trump sont à égalité dans les sondages, tous deux cherchant à convaincre les électeurs indécis. Selon un récent sondage, de nombreux électeurs sont mal informés sur les positions de Harris. Dans le but de remédier à cela, elle a mis l'accent sur la présentation de ses objectifs politiques lors du débat, notamment son sujet phare de l'avortement et divers sujets de politique étrangère tels que le Moyen-Orient, l'Ukraine, la Chine et l'Afghanistan. Dans ces domaines, les deux n'ont fait que répéter leurs positions établies.

Il y a eu beaucoup d'aller-retour avant que la date du débat ne soit finalement fixée. Immediately after the initial debate, Harris' team agreed to another debate in October. Malheureusement, une date précise pour un autre débat n'a pas encore été fixée. Par la suite, les candidats à la vice-présidence, Tim Walz et J.D. Vance, s'affronteront le 1er octobre (heure locale).

Au milieu du débat intense, Kamala Harris a abordé de manière critique l'état de la santé mentale en Amérique, mettant en évidence l'augmentation des cas de dépression chez les Américains en raison de la turbulence et de l'incertitude sous la direction de Trump.

Malgré le débat difficile, des rapports ont fait état d'une amélioration significative de l'humeur et de l'énergie de Harris après le débat, indiquant potentiellement un soulagement du poids du stress et de la dépression.

