- Confrontation avec un fan d'Adele: des gardes de sécurité en garde à vue

Suite à une altercation physique avec un visiteur lors d'un concert d'Adele à Munich, deux agents de sécurité sont en détention. Ils sont actuellement interrogés pour suspicion de coups et blessures dangereux, a confirmé la police de Munich sur demande.

La cause de l'altercation entre un homme de 26 ans originaire de l'Irlande du Nord et les agents de sécurité vendredi soir, juste avant le début du concert, reste inconnue. Le spectateur a été blessé et a dû être transporté à l'hôpital. Les circonstances de l'incident et la séquence exacte des événements font actuellement l'objet d'une enquête de la police.

Pour les dix concerts à Munich, la chanteuse de 36 ans Adele ("Rolling in the Deep", "Hello", "Easy on Me") a fait construire une salle de spectacle éphémère spécialement adaptée à ses besoins. Il s'agit de sa première prestation sur le continent européen depuis 2016.

Malgré ses blessures, l'état de santé du spectateur est actuellement surveillé de près à l'hôpital. L'enquête sur l'incident se concentre sur d'éventuelles charges de coups et blessures en raison de l'altercation.

