- " Confrontant mon propre moi ": une annonce à la mode pour Alcaraz

Carlos Alcaraz, l'air perplexe, a jeté un coup d'œil rapide à la foule avant de quitter rapidement la scène du stade Arthur Ashe. Déçu par sa performance, le prétendant au titre a eu du mal à comprendre cette surprise dans l'histoire récente du tennis. Dans une prestation décevante, le champion de l'US Open 2022 a été surpris par le Hollandais sous-estimé Botic van de Zandschulp, 1-6, 5-7, 4-6.

"C'était une bataille mentale contre moi-même", a admis Alcaraz tard dans la nuit, cherchant les mots justes en anglais. "Aujourd'hui, j'ai affronté mon adversaire et moi-même. J'ai lutté avec de nombreuses émotions que je n'arrivais pas à contenir." Le joueur de 21 ans a trébuché en seulement 2 heures et 19 minutes, marquant sa défaite la plus rapide à New York.

Le quadruple champion du Grand Chelem a exprimé sa frustration sur le court, a fait des gestes vers sa tête et a consulté ses entraîneurs, mais aucune solution n'a été trouvée. Pendant ce temps, son adversaire, ravi de la plus grande victoire de sa carrière, a déclaré : "Je suis sans voix. C'était une soirée incroyable pour moi", dans le micro du stade.

Classé 74e au niveau mondial, le joueur de 28 ans van de Zandschulp n'était pas allé plus loin que le deuxième tour dans aucun événement du circuit ATP cette année. Après une performance décevante à Roland-Garros et ce qu'il a qualifié de "pire match de ma carrière", van de Zandschulp a même envisagé de prendre sa retraite cet été. "J'étais juste honnête. Il y avait vraiment une pensée là-dessus", a-t-il confessé le lendemain matin, mentionnant également ses blessures passées. "Si j'avais dû continuer à jouer avec la douleur, il y avait une chance que je ne tienne pas le coup."

Grâce à des tournois plus petits, y compris un à Lüdenscheid le mois dernier, il a retrouvé sa confiance et a finalement réussi à créer un upset remarquable contre l'un des meilleurs joueurs du monde. Le Hollandais avait atteint les quarts de finale de l'US Open en tant que qualifié il y a trois ans. Alcaraz, quant à lui, a remporté des titres du Grand Chelem à Roland-Garros et Wimbledon cette saison et a régulièrement atteint au moins les quarts de finale de l'US Open.

La forme d'Alcaraz avait été en baisse ces derniers temps, et son match a mal commencé. Dans le premier set, qui s'est terminé en seulement 30 minutes, il n'a remporté aucun point sur son service. Après avoir brisé le service de son adversaire pour égaliser à 2-2 dans le deuxième set, Alcaraz a poussé un rugissement de soulagement.

Cependant, van de Zandschulp a refusé de baisser les bras, appliquant une pression incessante sur Alcaraz avec sa stratégie agressive et remportant des points au filet. "Je m'attendais à ce qu'il revienne avec quelque chose de spectaculaire", a commenté van de Zandschulp. Dans le troisième set, il a brisé le service d'Alcaraz pour prendre une avance de 5-4, remportant rapidement sa victoire.

La mauvaise performance d'Alcaraz dans le match était évidente dans son utilisation d'énergie, car il s'appuyait lourdement sur ses points ATP des tournois précédents réussis.

Malgré ses récents problèmes, le classement ATP d'Alcaraz le plaçait toujours parmi les meilleurs joueurs du monde, soulignant l'imprévisibilité et la profondeur du tennis masculin actuel.

